Yaylada mahsur kalan çoban 24 saatte kurtarıldı

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban, ekiplerin 24 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaylada mahsur kalan çoban 24 saatte kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban, ekiplerin 24 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylaya çıkaran çoban Sadettin Demirkol, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, jandarma, Turkuaz ve Anda ekipleri çalışma başlattı. 24 saat süren çalışmanın ardından ekipler, Demirkol’a ulaştı. Hastaneye kaldırılan Demirkol, tedavi altına alındı. Sürüdeki bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirlenirken, sağ kalanlar ise ahıra götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Ahmet Taş'tan Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanına ziyaret
Başkan Ahmet Taş'tan Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanına ziyaret
'Buyurun Başlıyoruz'
'Buyurun Başlıyoruz'
Kayseri'de tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 100'ü aşkın vatandaş kurtarıldı
Kayseri'de tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 100'ü aşkın vatandaş kurtarıldı
Kızılören Yaylası'nda hayat durdu: çobanlar ve hayvanlar kar esaretinde
Kızılören Yaylası'nda hayat durdu: çobanlar ve hayvanlar kar esaretinde
İki elti baba ocağına kavuşamadı: Niğde'den geliyorlardı
İki elti baba ocağına kavuşamadı: Niğde'den geliyorlardı
Kayseri'de kapanan 230 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Kayseri'de kapanan 230 mahalle yolu ulaşıma açıldı