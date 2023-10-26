Yazar Ali Aslım'ın 'Bir Zamanlar Kayseri-5' kitabı yayınlandı
Kayserili Yazar Ali Aslım'ın, Kayseri'nin geçmişiyle ilgili anekdotları paylaştığı 'Bir Zamanlar Kayseri-5' kitabı okuyucuyla buluştu.
- 26.10.2023 14:03
- Güncelleme: 26.10.2023 14:03
Kayseri'nin tecrübeli araştırmacı ve yazarlarından olan Ali Aslım, 79 yıllık hayat birikimlerinden önemli anekdotları bir araya getirerek bir dizi halinde yayınladığı 'Bir Zamanlar Kayseri' kitabının beşincisini yayınladı.
Yaşanmış kültür, sanat ve biyografiler üzerine önemli malumatların bir araya getirildiği, bir dönemin folklorik ve traji komik anılarını topladığı 'Bir Zamanlar Kayseri' kitabının beşincisi Netform Matbaacılık yayınlarından çıktı.
Haber Merkezi
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