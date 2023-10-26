Yazar Ali Aslım'ın 'Bir Zamanlar Kayseri-5' kitabı yayınlandı

Kayseri'nin tecrübeli araştırmacı ve yazarlarından olan Ali Aslım, 79 yıllık hayat birikimlerinden önemli anekdotları bir araya getirerek bir dizi halinde yayınladığı 'Bir Zamanlar Kayseri' kitabının beşincisini yayınladı.

Yaşanmış kültür, sanat ve biyografiler üzerine önemli malumatların bir araya getirildiği, bir dönemin folklorik ve traji komik anılarını topladığı 'Bir Zamanlar Kayseri' kitabının beşincisi Netform Matbaacılık yayınlarından çıktı.