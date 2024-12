Yazar Okulu seminerleri başladı

Seminerler her hafta Cuma günleri gerçekleşecek. Yazar Okulu seminerlerinin başlaması ile ilgili olarak program sırasında bilgiler veren TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, amacımız gençlerimizin kültürel yönden yetişmesidir. Okuma ve yazma birbirini destekler. Her hafta farklı edebi türlerde yapılacak programın ilk sunumunu Eğitimci Yazar Mustafa Balaban hocamız yaptı.

Daha sonra programda “Deneme ve Köşe Yazıları” konusunda sunumu yapan ve bu konuda açıklamalar yapan Balaban şunları kaydetti:

"Deneme tüm edebi türleri içinde barındırabilecek bir esnekliğe ve içeriğe sahiptir. İyi bir denemeci her tür edebi eseri okumalı, sözcüklerin kökenine inebilmelidir. Köşe yazısı da fıkra ismiyle bilinir. Önemsenmelidir. Bu yazı türünde yazı yazanlar kendini, birikimini çok iyi bilmelidir. Yazdıkları ve düşünceleri ile muhataplarını tatmin etmelidir.” açıklamasında bulundu.

Programa Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi ve Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Program, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu’nun, TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu ve sunumu gerçekleştiren Eğitimci-Yazar Mustafa Balaban'a teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Talas Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerlerinde önümüzdeki hafta, Yazar Ahmet Sıvacı tarafından Hikaye konusu ile ilgili bilgiler verilecek, Hikaye konusunda açıklamalar yapılacak.