Yazar Tuncay, 'Çocuklarımızın kitap okuması için doğru kitaplar tercih etmeliyiz'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığının nasıl kazandırılacağı hakkında bilgiler veren Yazar Fatih Tuncay, “Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmam en önemli yolu doğru kitap tercih etmektir. Çocuklarımızda merak duygusu uyandıran kitapları tercih ettiğimizde çocuk bunun sonrasında ne olacak, kitap nasıl devam edecek düşüncesine kapılıyorlar. Bu duygulara sahip olan kitaplar çocukların ellerinden asla düşüremeyeceği kitaplardır. Ebeveynler ise bu kitapları almadan önce kendileri de okumalı ve çocukların ilgi duyacağı kitaplar mı kontrol etmeleri gerekiyor. Anne, baba kitap okursa öğretmen okursa çocuk zaten kitap okur” şeklinde konuştu.