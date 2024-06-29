Yazarlar Birliği Kadın Komisyonu İstişare Toplantısı yaptı

Toplantıyla ilgili bilgi veren Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Komisyonu Başkanı Meral Bulut şunları kaydetti:

“Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu olarak edebiyat alanında Kayseri’ye ses getirecek olan çalışmaların ilk adımlarını atmak amacıyla nezih hoş bir mekanda kahvaltı eşliğinde gündem toplantılarımızdan birini daha gerçekleştirdik.

Toplantımıza, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar Hanımefendi, Kaymek, Engelsiz Yaşam Merkezi, Müdürü yeni üyemiz Mürşide Aslan Hanımefendi ve İlesam Kayseri İl Temsilcisi Yazar Leyla Şahin Hanımefendiler de toplantımıza katılarak bizlere destek verdiler.İ mkanları dahilinde destek sözü de verdiler.

Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Komisyonu üyeleriyle birlikte Kayseri'de edebiyat, kültür, sanat, şiir, alanlarında düzenlenmesi düşünülen programlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar Hanımefendi'nin kültüre sanata edebiyata lan ilgisi de bizleri oldukça sevindirdi. Kendisinin geniş bakış açısı ve bizlere yol göstermek amacıyla komisyonumuza sunduğu engin öngörüsünü de dikkate alarak, bu yolda gidilecek yol haritası böylece belirlenmiş oldu. "Kadın ve Sanat" konulu, kültür alanında yeni çalışmaların ve projelerin yazarlarla birlikte düzenlenmesinin onaylanması ile bu konuda fikir birliğine varıldı. Toplantımızda, Kayserimizin edebiyata sanata şiire tutkulu kadınları adına onları daha ileriye gururla taşımak amaçlı yüz akı projelere imza atmak niyetiyle özellikle, el ele birlik ve beraberlikle yol alınması gerektiği vurgusu yapıldı.”

Edebiyat ile ilgili hususların ele alındığı, hoş sohbet bir ortamda gerçekleşen toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.