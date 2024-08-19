Yazarlar Birliği kadın yazarları Tomarza'da kitaplarını imzaladı

Tomarza Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Yazarlarını, kitap ve tanıtım etkinliği için Tomarza Belediyesi’nin Hanımeli Tesisinde ağırladı.

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Kollarının düzenlediği programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları kaydetti:

“İlçemizin kültürüne ve sanatına katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine vurgu yapmak amacıyla kadın yazarlarımızın bu programına destek vermek istedik. Kadın yazarlarımıza destek olmak amacıyla kitaplardan alarak Belediyemizin tesisi olan Hanımeli Tesisi kitaplığına hediye ettik ve Tomarza’daki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Kolları Başkanı Meral Bulut Tomarza’da gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili hizmeti geçenlere teşekkür etti konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"İlçelerimizdeki programlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta Tomarza ilçemizde misafir olduk. Bu misafirliğimizde bizlere desteklerini esirgemeyen, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç Beyefendi'ye, kadın kooperatifinde bulunan değerli hanımefendilerine, bizimle yakından ilgilenen karşılayan, güler yüzlü içten ve samimi bir hanımefendi olan Çevre Mühendisi Fadime Kılıç Hanımefendi'ye, Belediyenin değerli çalışanlarına, kooperatif çalışanı Gülizar Hanım'a göstermiş oldukları yakın ilgi alaka ve misafirperverlikleri için kadınlar kolu olarak Yazarlar birliğimiz adına çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Sağ olsunlar var olsunlar.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları tarafından düzenlenen kitap tanıtımı ve imza günü etkinlikleri daha önce diğer ilçelerde düzenlenmişti. Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerle devam edecek.