ABD Suriye Petrolünden Vaz Geçecek Mi?

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yer altından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı olarak tanımlanmaktadır.

Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıt (benzin, gazyağı, dizel - motorin, motor yağı, fuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir.

Yüz milyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları oksijensiz bir ortamda, yüksek basınç ve sıcaklık altında form değiştirerek petrolü oluşturmaktadır.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’ na göre Dünya'daki kanıtlanmış petrol rezervi 2023 yılı başında toplam 1 trilyon 564 milyar varile kadar yükselmiştir.

Ülkelerin kanıtlanmış petrol rezervleri konusunda yapılan araştırmaya göre 303 milyar varil ile Venezuela ilk sırada (% 19,38), Suudi Arabistan 267 milyar varil ile ikinci sırada (% 17,08), İran 208 milyar varil ile üçüncü sırada (% 13,3), Irak 145 milyar varil ile beşinci sırada (% 9,27), Suriye 2,5 milyar ile 28. sırada (%0,16), Türkiye ise 340 milyon varil ile (% 0,03) 38. sırada yer almaktadır.

Enerji uzmanları tarafından yapılan başka bir değerlendirmeye göre Suriye’nin petrol rezervinin 2,5 milyar varilden çok daha fazla olduğu, yaklaşık 7 milyar varil civarında olduğu belirtilmektedir.

Suriye’nin petrol sahalarının neredeyse tamamı doğu bölgelerinde, Irak sınırı yakınlarında bulunuyor ve Fırat Nehri boyunca sıralanıyor. Fırat’ın doğusu olarak bilinen bölge, Suriye petrol ve doğalgaz yataklarının en önemli bölümlerini barındırıyor. Sözde özerk yönetimi tarafından kontrol altında tutulan ve petrol çıkarılan kuyu ile sahalar, ayrılıkçı gruplar ve ABD tarafından paylaşılıyor. Petrol kuyuları esas alındığında Fırat’ın doğusundaki Rakka ve Haseke ile Fırat’ın batı kenarında yer alan Deyrizor zengin petrol yataklarına sahiptir.

Birinci Trump döneminde ABD sürekli “Suriye’de işimiz yok, askerlerimiz çekilecek” diye seslenirken, bir adım sonrasında askerlerin çekilmediği ve hala Suriye topraklarında var oldukları görülmektedir.

İkinci Trump dönemi henüz başlamamışken yine aynı sedaların yükseldiğini görmekteyiz. Bunun yine bir aldatmaca olduğunu herkes görmektedir. ABD sahayı terk etmeyebilir.

Suriyeliler on yıldan fazla süren iç savaşın sonunda toprak bütünlüğüne sahip çıkmalı, petrol kaynaklarının tamamını PKK/YPG gibi terör örgütünün elinden almalıdır.

PKK/PYD ve diğer ayrılıkçı terör odaklarının neden Fırat’ın doğusunda konuşlandıkları, ABD’nin neden bu gölgedeki PKK/PYD ve YPG unsurlarına yardım ettikleri açık seçik ortada. 145 milyar varillik petrol rezervi ile Dünya’nın beşinci sırasında yer alan Irak, 2006 yılındaki savaştan sonra en yoksul ülkeler sıralamasında başa güreşiyor.

Suriye, Irak olmasın…

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