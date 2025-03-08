Naci GÖRÜR ’ün Ardından…

Ülke ve dünya gündemini yakından takip eden “Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi” tarafından organize edilen ve Türkiye’nin hala bir numaralı gündemi olan “depremler” konusu masaya yatırıldı.

6 Mart 2025 tarihinde Perşembe günü Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen “Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler” konulu konferansın konuğu sedimantolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür oldu.

Prof. Dr. Naci Görür ’ün konuk olduğu bahsi geçen konferansa konu ile ilgili bir şok kişi gibi bende Sayın Görür ’ü dinlemek için hazır bulundum. Konferansın sonunda merak ettiğim birçok sorunun cevabını sorma imkânı bulamadım. Ancak programın sonundaki iftar saatinde yan yana gelerek gündemdeki konular ile ilgili fikir alış verişinde bulundum.

Sayın Görür, konferans boyunca depremler ve güvenli kentler hakkında açıklamalarda bulundu. Depremlerin bir beka sorunu olduğunu, bu sorunun çözülmediği takdirde binlerce insanın hayatını kaybetmesinin yanında ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının da kayıp olacağını vurguladı. Cumhuriyet dönemindeki depremlerde 200 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini belirten Görür, depreme dayanıklı kentler kurma konusunda uyarısını tekrarladı.

Konuşmasının bir bölümünde "Neyi bekliyoruz, daha ne olmasını bekliyoruz? Eğer böyle gidersek geleceğimiz yok olacak diye de serzenişte bulundu. Depremleri engellemenin mümkün olmadığını, deprem zararları ile baş etmemiz gerektiğini, bunu yapmanın ise deprem dirençli kentler kurarak olacağını bir kez daha hatırlattı. Bunu yapamadığımız sürece Türkiye'nin geleceği yoktur" şeklinde ifade kullandı. Kuşku yok ki Sayın Görür ’ün bu ifadelerine herkes katılacaktır.

Sayın Naci Görür Kayseri ile ilgili olarak her defasında tekrar ettiği Ecemiş Fayının Erzincan’ın güneyinden başlayarak Sivas, Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin’den itibaren Akdeniz’e kadar 730 km uzunluğunda diri bir fay olduğunu, fayın er ya da geç “ 7 ‘nin üzerinde deprem üretebileceği” iddiasını bir kez daha yeniledi.

Oysaki Erzincan’ın güneyinden başlayarak Akdeniz’e kadar uzandığı ifade edilen fay sistemlerinin birçok alt segmentden meydana geldiği, her bir segmentin deprem tehlike parametrelerinin farklı olduğu, bahsi geçen alt segment faylardan Yeşilhisar FZ, Erkilet FZ, İncesu FZ ve Erciyes faylarının doğrultu atım bileşeni olmakla birlikte ağırlıklı olarak normal fay özelliği gösterdiği son MTA raporundan anlaşılmaktadır. Deliler ve Ecemiş Faylarının asıl bileşenlerinin ise doğrultu atımlı fay olmalarıdır. Tip olarak normal faylar ile doğrultu atımlı faylar birbirlerinden ayrılırlar.

Bahsi geçen fayların “7’nin üzerinde deprem üretebilir “ iddiasını fayların boyuna dayandırdığını hem salonda, hem de özel sohbette şahsıma karşı da ifade etmiştir. Oysaki Kayseri’nin etrafında yer alan Yeşilhisar FZ, İncesu FZ, Erkilet FZ ve Erciyes Fayının 7 büyüklüğünün üzerinde deprem üretebileceği iddiasını daha bilimsel temellere dayandırması bekleniyordu. Konferansın sonunda bu yönlü gelen sorulara da cevap vermekten kaçındı.

Sayın Görür konuşmasının bir bölümünde Kayseri şehri Ecemiş Fayı'nın üzerinde, tam kucağında oturuyor şeklinde ifadede bulundu. Sayın Görür’ ün bu tanımı yanlış da değil. Şehrin etrafındaki faylara baktığımızda hepsi diri fay ve şehri merkez almış durumdadır.

Sayın Görür ’ün “Kayseri en çürük zeminde oturuyor” söylemi de izleyicilerden kabul gördü. Yapılan değerlendirmede Kayseri kent merkezinin ova ünitesi ortasında yer aldığı, şehrin yerleşim yerlerinin kısmen kayalık alan olduğu bilinmekle birlikte çoğunlukla sıvılaşan zemin özelliği gösteren yumuşak zemin üzerinde yer aldığı bilinmektedir. Bu konuda daha net bilgilerin ilçe belediyelerin yapı stoku envanter çalışması ile belli olabileceği de beklenmektedir.

Sıvılaşan zeminlere imara açmanın çok sakıncalı olduğunu da belirten Görür, bu tür alanları yeşil alan olarak bırakarak, park ve bahçe yapmanın daha doğru olacağını, konut yapılması halinde deprem anında yıkım olabileceğini, bir belediye başkanının bütün bunları bilmesi gerektiğini, eğer belediye başkanının bunları ben bilmiyorum diyorsa halimiz harap şeklinde ifade etti. Ancak salonda bir tane dahi belediye başkanı yoktu.

Doğal olaylar, doğal afet olmasın…

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