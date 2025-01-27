Teşkilat Dizisi ve Yapay “Yapay İstanbul Depremi”

Ülkemizde ilgi ile izlenen TRT1’deki Teşkilat dizisi son iki haftadır bir komplo teorisi olan yapay yöntem ile olası “İstanbul Depremi”ni konu edinmektedir.

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin daha da fazla ilgi çekmesi ve izleyici kitlesini ekran başına geçirmek adına bir hayal ürünü olan yapay deprem oluşturulması konusunu sanki gerçekmiş gibi ciddi bir şekilde iki haftadır konu edinmektedir. Bundan sonra da daha kaç bölüm aynı konuda çalışılacak bilemiyorum.

Dizinin konu ettiği bölüm ülkemizin fay hatlarına yerleştirilecek kapsüller (!) ile HAARP Teknolojisi de (!) kullanarak yapay deprem oluşturulması esasına dayanmaktadır.

Böyle bir teknolojinin şu anda olmadığını, bunun sadece komplo teorisi olduğunu 6/11/2023 tarihli Kayseri Gündem Gazetesi’ndeki köşe yazımda ayrıntılı olarak açıklamıştım. Meraklıları için bahse konu yazının linkini tekrar hatırlatıyorum. https://www.kayserigundem.com.tr/yazi/adnan-evsen/yapay-deprem-mumkun-mu/6677/

Bizde bir atasözü vardır. “Kelin tırnağı olsa başını kaşır” diye. Dünyada ne zaman iyi bir gelişme olursa hep başkasından beklenir. Neden olduğunu çok bilmiyorum ama bizde böyle bir algı var. Her taşın altından ya İsrail, ya ABD veya İngiltere çıkar mantığı da buna benzer.

ABD hakkında da kamuoyunda böyle bir algı var. Ülkemin insanı çok da haksız sayılmaz. Eğer ABD’nin yapay yöntemler ile deprem oluşturacak teknolojisi olsaydı geçtiğimiz günlerde Los Angeles’taki yangını HAARP ile söndürebilirdi. Buyurun size ikinci yazı. Linki de bırakıyorum.

https://www.kayserigundem.com.tr/yazi/adnan-evsen/los-angeles-taki-orman-yanginlarini-haarp-mi-cikardi/7489/#google_vignette

İnsanımız dizilerdeki sevdiği karakterin ölümü nedeniyle yurt sathında gıyabi cenaze namazı kılar duruma gelmiştir. Bu yüzden böylesi bir hayal ürünü olan yapay depremin TRT gibi ciddi bir kurumda konu edilmesini çok yadırgadım. İnsanımızın bu tür olaylara yatkın olduğunu düşünerek senaristlerin tekrar tekrar düşünerek, konu ile ilgili kurumdan da bilgi alarak bölüm oluşturulması daha sağlıklı olacaktır.

Bu anlamda TRT yönetiminin derhal bu komplo teorisi olan “Yapay İstanbul Depremi” konusunu sonlandırması gerekmektedir.

Afetsiz hayat dileğimle…

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