California’da (ABD) 7,0 Mw lik Deprem Yoksa Yapay mı?

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaleti yakınlarında Pasifik Levhasının Kuzey Amerika Levhası ile çarpışması neticesinde Pasifik Okyanusu açıklarında deprem olmuştur. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 7,0 Mw olarak açıkladı. Depremin sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 10,0 km derinlikte meydana geldiği duyuruldu. California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi'nden 5 milyon kişiyi ilgilendiren tsunami uyarısı yapıldı ve uyarı bir süre sonra uyarı kaldırıldı. Depremde herhangi bir can kaybı ve hasar bilgisi oluşmadığı açıklandı.

Hatırlayınız. 1999 Marmara depremi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra ortaya bir takım benzer iddialar atılmıştı. Neymiş efendim; 1999 Marmara Depremini ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerini ABD’ye ait olan USS Nitze savaş gemisi gerçekleştirmiş (!). İddianın ispatı ise gemideki asılı bayrağın olağandan beş kat büyük olmasıymış. Başka bir iddia, ABD tarafından geliştirilen HAARP gemisinin (!) vasıtasıyla deprem uzaktan radyo dalgaları ile gerçekleştirildiğiydi. Bir başka ilginç teori ise bundan birkaç yıl önce dünyadaki dağınık halde yaşayan Çinlilerin aynı anda zıplayarak yapay deprem üretebilecekleri iddiasıydı. Bir başka komplo teorisi ise kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuzdaki başarısız darbe girişiminden sonra "14 Ağustos'ta görüşmek üzere” paylaşımından sonra deprem videosu yayınlamasıydı.

Komplo teorileri bitmek bilmiyor. Bir başka komplo teorisi ise halen devam eden İsrail-Filistin savaşına Türkiye’nin müdahil olmaması gösteriliyordu. Türkiye’nin bu savaşa müdahil olması halinde Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı ve mucit Nicola TESLA tarafından “düşük frekanslı elektromanyetik ışınımla yüksek enerji nakli” tekniğinden yararlanılarak ABD ve İsrail’in “TESLA Deprem Makinesini” geliştirdiği ve bu makineyi kullanarak Türkiye içinde deprem oluşturabileceklerini iddiaları gündemi oldukça fazla meşgul etmişti.

Konu ile ilgili iddialara karşı oluşturmuş olduğum makale 6 Kasım 2023 tarihli Kayseri Gündem Gazetesinde yayımlanmıştı.

Bu makalede komplo teorilerine yönelik yeni bir metin oluşturmayacağım. Merak edenler için makalenin linkini yeniden gönderiyorum. (https://www.kayserigundem.com.tr/yazi/adnan-evsen/yapay-deprem-mumkun-mu/6677/).

Bu makalenin konusu 5 Aralık 2024’de 7,0 Mw büyüklüğünde meydana gelen California Depremi.

Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan ve Dünyada büyük depremlerin olduğu kuşak ABD’yi de etkilemektedir. ABD’de bizim ülkemizde olduğu gibi büyük deprem oluşturabilecek nitelikte aktif fayları mevcuttur. Bu faylardan biriside San Andreas Fayıdır. San Andreas Fayı 1200 km uzunluğunda ve sağ yanal atımlı aktif bir faydır. Tıpkı ülkemizde büyük depremlere sebebiyet veren Kuzey Anadolu Fayı gibi. San Andreas Fayı en son 1906 yılında 7,9 Mw büyüklüğünde deprem üretmişti. San Francisco Depremi olarak bilinen bu depremde 3 binden fazla da insan ölmüştü. Bilim insanları depremin tekrarlanma zamanının geldiği konusunda benzer fikirler ortaya atmaktadır.

Madem San Andreas Fayının kırılma zamanı geldi, madem ABD yapay yöntemler ile fayları kırabiliyor, madem iddia edildiği gibi HAARP teknolojisi ile istediği fayları kırıp düşmanlarını bu şekilde alt edebiliyorsa California ve San Francisco kentlerini yapay depremden günler önce boşaltarak muhtemel beklenen depremi insansız olarak gerçekleştirebilir. Bu koşullar altında hiçbir canlı zarar görmeden sadece maddi hasar kaybı ile depremi atlatmış olur. Bu teklifi bundan tam bir yıl önce yayımlanan makalemde dile getirmiştim. Bu yöntemin kullanılması ile olası yapay depremler (!) ile insan ölümleri olmayacak ve HAARP projesi de kendini ispat etmiş olacaktır.

Gelelim bugüne. 5 Aralık 2024’de 7,0 Mw büyüklüğünde California’da meydana gelen depremde herhangi bir ölüm olmamıştır. Sahilden itibaren 63 km mesafedeki deprem Pasifik Okyanus açıklarında olmuştur. Deprem insan nüfusunun fazla olduğu kıtasal kabuk üzerinde olsaydı ölüm olaylarının olması kaçınılmazdı. Peki, ABD neden San Andreas Fayını suni yöntemle kırmayıp, insanları endişeli bir şekilde yaşama mecbur ediyor? Çünkü ABD’nin bunu yapabilecek bir teknolojisi yoktur. Bugün bu şekilde yapay bir deprem oluşturamaz. İmkânı yok.

ABD yapay depremler ile istediği sonucu alabiliyorsa baş düşmanı Rusya’daki fayları neden harekete geçiremiyor da Ukrayna’ya sürekli para yardımı yapıyor? Türkiye gibi depremselliği yüksek olan ikinci baş düşmanı İran’ı neden HAARP teknolojisi ile vurmuyor? Vuramıyor çünkü böyle bir teknoloji ve yöntem şu anda yok.

Boş laflar kulağa hoş geliyor değil mi?

Afetsiz günler dileğimle…

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