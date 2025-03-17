18 Mart

18 Mart'ta bu milletin en seçkinleri, en enleri, en yaşamayı hak edenleri, GÜNEŞLERİMİZ, bir hilal uğruna yaprak gibi dökülüp can verdiler!

Ruhları şad olsun.

Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü simgelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü gurur ve minnetle anıyorum. Çanakkale, yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en büyük göstergesidir.

Vatan topraklarını korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Çanakkale ruhu, adaletin, bağımsızlığın ve özgürlüğün sonsuza dek yaşatılacağına olan inancımızı pekiştirmektedir.

Bu anlamlı günde, kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kutsal mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü saygıyla kutluyorum.

Mevzunun özü şu: Zaten milyon milyon göçmüşlerdi ve son kalan adam gibi adamlar da Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında gittiler, geride döküntüler kaldı ve onların evlatlarından da bu nesiller geldi. Bizim bu duruma izah budur. Yeni bir ihya lazım. Delikanlı ruh lazım.

Dini imanı kolaycılık, iltimas, köşe kapmacalık olanlarla bir istikbal beklentisi ahmaklıktır. İnternet üzerinden inek satana kısa yoldan zengin olmak için para kaptıranla, cennete hesapsız girmek için tarikata girip ahlaksız yaşamını terk etmeden, şeyhinin onu koyun cebinde sırattan geçireceğine inanan, aynı cibilliyetsizdir. .

Kısa ve net konu bu.

