Yanlışa yanlış demek gerekir!

Cumhur ittifakı tuzağa düşürülüyor!

Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapması için dem tarafından Meclis'e gelmesi şartı koşulmasının kabulü cumhur ittifakını millet nazarında bitirecektir.

Devletin böyle teşebbüslere ihtiyacı yoktur, askerimiz zaten gereğini yapmış, örgütü bitme noktasına getirmiştir. Bunlara yeni siyasi zeminler hazırlamada tezgaha gelinmemesi gerekiyor.

*

Hemen yakınımızda çocuklar soğuk ve açlıktan, daha olmadı bombalar altında can veriyorlar!

Yazıklar olsun hepimize!

*

Eski ABD başkanı iken Tramp'ın 'halifelik dedikleri anlayışı %100 getireceğiz' sözünü hatırlayın, şimdi yeni başkan olarak kanımca ilk işi bu olacaktır

Onun davasının atayacağı halifeye biat edecek tüm müslümanların imanlarında sorun var demektir ve bu olduğunda müslümanların hapı yuttuğunun ilanına da gerek kalmayacaktır.

Bakalım Evanjelistler'in atayacağı halife kim ve en büyük destekçileri kimler olacak?

Beklentim bu oyunu devletimin bozmasıdır ki bunun yolu da TBMM'nin manevi şahsiyetine emanet edilen hilafeti koruyup, zamanı gelince kullanmasıdır.

*

Sıfır araçlarda, ÖTV ve MTV bağışıklığından yararlanmak için son zamanlarda satılan araçların %30 kadarı engelliler üzerinden alınmış!

Torun veya evlat aracın belki boyasını bile görmeyeceği dede, nine, anne, babasının adına araç alırsa bu zulümdür, yanlıştır!

*.

Engel oranı ne olursa olsun, araç ve toplu taşımayı kullanabilir durumda olmayan engellilerden, ulaşımları için, ailelerinin onların üzerine aldıkları araçlardan ÖTV ve MTV alınması hukuka ve hakkaniyete uyar değildir.

Yasal düzenlemenin bu perspektif gözetilerek yapılmaması yanlıştır.

Ancak her türlü suistimalin de engellenmesi şarttır.

Mesela engelli Ankara'da, araç torununun altında Antalya'da, bu kabul edilemez tabii ki.

*

O, ne yaparsa doğru yapar ve ne derse doğru der inancı, bir kişi için kalbinize yerleşti ve sorgulamaktan uzaklaştı iseniz, geçmiş olsun size. Resuller bile vahiy olmayan mevzularda yanılma ile yüzgöz olabiliyorlarken, sizin önderiniz, lideriniz sizce asla yanılmaz ise, bir fetö de siz peydahlamışsınız kendinize demektir ki, acısını er geç yaşarsınız.

*

Dinin içinde taat ehli, günahkar, ehli takva, asi var, ama tanrı insan yoktur. Ehli kıbleyi tekfir edenlerin bu din ile ilgisini kuramıyorum.

*

İkna edilmişlerle yola çıkılmaz.

Yola, inanmışlarla çıkılır (İsmet Özel)

Zira mukni iman, zoru görünce, bir yerinden illa ki pırt eder.

*

Bu toprakların siyaseten en ciddi sorunu sadece şu: Muhalif olmayı beceremeyen, iktidar olmaya hevesleniyor..

*

Bu ülkede orman yakmanın cezası müebbet ve yanmış orman arazisine bina yapmanın cezası ağırlaştırılmış müebbet olmadıkça, her muktedir, her zaman en ağırından töhmet altındadır.

*

Türkiye'yi dünyada sayılı ekonomiler arasına sokacak basit bir hamle var, lakin özellikle gündem dışı ediliyor: Şu an tüm dünyada en önemli endüstri aslında sağlık bazlıdır. Anadolu toprağı o topraktır ki, ona ne eksen, şifa olarak hasat edersin. Tabii ki toprağın özelliğini bozmama ve organik tarım şartı ile. Şu an dünyada yaygın bir çok hastalığın şifası bu topraklarda saklı ve bu husus dikkatle işlense, petrol, doğalgaz hikayedir gelir anlamında.

*

Epilepsi beyindeki elektrik dolaşımı kökenli bir rahatsızlık olup, öyle rukye, büyü, cin çıkarma, ot, yağ önerileri ile çözülecek mevzu değildir. İhmale de gelmez, nöroloji uzmanı takibi gerektiren bir tedavi şarttır. Neden yazdım: 2-3 yaşlarındaki çocuğa epilepsi teşhisi konulmuş, anne alternatif tedaviler önerilen bir face grubunda bunu yazıyor ve bizim meşhur yurdum şifacıları envai çeşit öneriler sıralıyorlar. Biri de sen bir çocuk nöroloji uzmanı yardımı almalısın demiyor.

Evet, alternatif tıp elbette var ve fayda da mümkün, ama en önce rahatsızlığı doğru teşhis çok önemli ve hayatidir.