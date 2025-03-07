Mobbing ile Yok Olan Bir Hayat

MOBBİNG İLE YOK OLAN BİR HAYAT

Mobbing ya da bezdiri (yıldırma), bir grup insanın bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapmasıdır. Latince kökenli bir sözcüktür; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelir. En iyi ifadeyle yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör olarak tanımlanabilir.

Cumhurbaşkanlığı, 6 Mart 2025 tarihli ve 32833 sayılı "İş Yerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu kararnameyi Resmî Gazete’de yayımladı.

Bu kararname, İstanbul Gültepe’deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na yürüyüş yapmak için çıkan ve dört gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel olayının ardından yayımlandı.

Mobbing mağduru Ece Gürel, sağ olarak bulunsa da hipotermiye bağlı olarak tedavi sırasında hayatını kaybetmişti. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyoruz.

Tazminatsız bir şekilde iş akdinin feshedilmesi, Ece Gürel’in psikolojisini olumsuz etkilediği muhakkaktır.

Ece Gürel olayı, bir dönüm noktası kabul edilerek zulmün önemli bir türü olan mobbing konusunda iş hayatına dair köklü ve etkili kararlar alınmalıdır. Resmî Gazete’de yayımlanan kararname, sahada ciddi bir karşılık bulmalıdır.

Kamu veya özel iş yerlerinde, siyasete ya da patrona sırtını yaslayarak emekçileri ezen ve sömüren bir ara kademe bulunmaktadır. Yalaka, ispiyoncu, dedikoducu ve haset kişilerden oluşan bu yöneticiler, astlarının başarısından rahatsızlık duyar. Birçok patron, bu kişilerin özverili olduğunu düşünerek, işini iyi takip ettiğini sanarak dedikodularına teslim olur. Oysa iş yerlerine en büyük zararı verenler bu tip insanlardır. Kişilik yapıları zayıf, karakter bakımından eksik olan bu kişiler, patronların vazgeçilmezi hâline geldiğinde çalışanlara mobbing uygulayarak kendi konumlarını daha da güçlendirmeye çalışır. “Kraldan çok kralcı” sözü, bu tipler için söylenmiş en uygun ifadedir.

Bir de iş yerlerinin "yetimleri" vardır. Bunlar, anneden öksüz babadan yetim olmasa bile hor görülen, dışlanan kimselerdir. İş yerine yeni katılmaları, farklı bir grubun veya bölümün içine dâhil edilmeleri sebebiyle iş yerinde yalnız kalabilirler. Hababam Sınıfı’nın yeni öğrencisi Ahmet gibi… Bu kişilerin mobbinge maruz kalma ihtimali daha yüksektir.

Özellikle özel sektörün yoğun iş gücü bulundurduğu Kayseri gibi sanayi ve ticaret merkezlerinde bu konu titizlikle ele alınmalıdır. Emekçilerin büyük bir kısmı asgari ücret çaresizliğine mahkûmken, bir de mobbing sebebiyle psikolojik travmalara itilmemelidir.

Psikolojisi bozulan insan yalnızca kendi sağlığını kaybetmekle kalmaz, en yakın çevresinden başlayarak bulunduğu bütün sosyal ortamlara bu hastalığını bulaştırır. Bunun ekonomiye olan etkileri ayrıca ele alınmalıdır. Çünkü sağlıklı çalışan bir insan, çok daha verimli olacaktır.

Kayseri Valiliğinin, kararname kapsamında yıldırma şikâyetlerini daha titizlikle takip edeceğini ve genelgenin sahada somut bir fark yaratacağını ümit ediyorum.

