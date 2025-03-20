Haydi! Sokağa İnelim. Gün dayanışma günüdür

Millet sokağa inmelidir!

Kesinlikle inmelidir!

Seçime, sandığa, namus bildikleri oylara sahip çıkmak için,

“Her şey güzel olacak” sloganına ihanet edildiği için,

Belediyeyi yolsuzluk ve rüşvet çarkının bir parçası hâline getirdikleri için,

Atatürk’ün partisini terörle ilişkilendirdikleri için,

Dolandırıcılık ve irtikâp suçlamalarına maruz bıraktıkları için,

Tehdit ve hakaretle komisyonculuk yaptıkları için,

Diplomayı bile rüşvet ve adam kayırmacılıkla elde ettiği için

HEMEN SOKAĞA İNMELİDİR…

Yüz bin sosyal konutun neden yapılmadığını sormak için,

On beş yeni baraj sözünün neden tutulmadığını öğrenmek için,

Denizaltı projesinin akıbetini sormak için,

Beş yılda tamamlanması gereken kentsel dönüşüm projesinin neden 80-90 yıla çıkarıldığını sormak için,

Metrobüs sayısının neden artırılmadığını,

Megabüs projesinin ne olduğunu öğrenmek için

HEMEN SOKAĞA İNMELİDİR..

Ancak sokağa inecekler “Benim hırsızım iyidir” demek için inmesinler.



Siz seçimde İstanbul’a belediye başkanı seçtiniz, Terörle iltisaklı faşist bir hırsız değil!

Boş yere Cumhurbaşkanı’na, suçlamayı yapan savcıya, yargılayacak olan hâkime öfkelenmeyin.

Oylarınıza ihanet edenlere hesap sormak için bilenin.

Savcının elinde bu kadar delil varken başkanınız “Sarı öküz” unvanını almayı hak etmiyor.

Devlet elbet hesabını soracaktır kardeşim!