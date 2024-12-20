Cumhurbaşkanında Aranan Vasıflar

CUMHUR BAŞKANINDA ARANAN ŞARTLAR

1-Diploması sahte olacak.

2-Gerisini saymaya gerek var mı.?

Temel'e hamsiden kaç çeşit yemek olur diye sormuşlar.

Temel saymaya başlamış:

1-Hoşaf olur....

Demişler: gerisini saymana gerek yok.

ABD BAŞKANI TRUMP

Erdoğan çok zeki, çok güçlü bir lider demiş ki dünya bunu kabul ediyor ama birileri kuduruyor. Nasipsizler.

EL İNSAF BE MAHMUT ARIKAN!

Akit tv de Muharrem Coşkun'un,RP Başkan'ı Mahmut Arıkan'la söyleşisi vardı

Arıkan'a göre bu günler 28 Şubat'tan betermiş. Erbakan'ı buram buram boncuk boncuk terleten 28 Şubat'ın zalimlerinden bahsetmeyeceğim, sadece Müslümanlara yapılan zulümlerden üç misal vereceğim.

-Hiç bir Müslüman kızı Allah'ın emrine uyuyor diye Üniversitelere sokmadılar. Direnenleri polis dayağından geçirdiler.

-Polis dayağından kaçarken Bursa Nilüfer İmam Hatip öğrencisi 13 yaşındaki Dilek Gürgen kamyonun altında kaldı bir bacağını kaybetti.

-Emekliliği gelmiş bayan memurların görevlerine son verdiler.

-Anne babaları çocuklarının askerdeki yemin törenlerine almadılar.

-Anneler yavrularının yemin merasimini tel örgülerin arkasından seyretti. Sanki ülke Yunana işgalindeymiş gibi.

Mahmut'a göre 28 Şubat günleri bugünlerden iyiymiş.

Mahmut kardeşim bu kafadan dolayı selefin Karamolla Erbakan hocamın %25 oyunu sıfıra indirdi.

Sıfırın altının eksi olduğunu herhalde biliyorsun.

ÇADAŞ YOBAZLAR MORARDINIZ MI?

''Emevi camisinde namaz kılacağız'' diyen Reisle alay etmiştiniz.

İbrahim Kalın Emevi camisinde hem de huşu içinde namaz lıldı.

Sizde utanma yok ama eminim mosmor olmuşunuzdur.

VİCDANSIZ FAŞİSTLER!

Suriyeliler için neler demiştiniz? Hele bir hatırlayın.

''Paketliyeceğiz'' dediniz '' süreceğiz'' dediniz, ''kovacağız'' dediniz,, ''koyacağız'' dediniz.

Ama hak tecelli etti söylediklerinizi şapur,şupur yaladınız.