Ekrem, Papaz Heykeli Diktirdi mi?

EKREM, PAPAZ HEYKELİ DİKTİRDİ Mİ?

El cevap evet.

Hem de azılı Türk Düşmanı Kıbrıs Eski Cumhurbaşkanı Papaz Makarios'un heykelini.

Makarios kafiri öyle Türk düşmanı ki, 'EOKA' diye Rum terör örgütü kurdurdu. Bu örgüt Türk köylerini bastı, çocuk, ihtiyar, kadın...demeden toplu katliamlar yaptı. Katlettiklerini de toplu mezarlara gömdü.

Bu sırtlan sürüsü örgüt, Kıbrıs'ta görevli yüzbaşımızın eşini ve iki çocuğunu banyo küvetinde koyun keser gibi kesti.

Anne bir fazla acı çeksin diye de önce annelerinin gözünün önünde yavrularını, doğradı sonra anneyi boğazladı.

Ekrem de Beylikdüzüne bu katil papazın heykelini dikti.

Hem de Fatih'in İstanbul'una.

SP, YRP'li mücahit! kardeşlerimiz de belediye başkanı yapmak için Ekrem'e yardımcı oldu. Ekrem, Davutoğlu'nun, Babacan'ın yardımların da unutmamıştır.

His yok hareket yok leş mi kesildin?

Ürküntü veriyorsun bana sen böyle değildin.

Bilmiyorum, leş mi kesildik ki, Fatih'in İatanbul'una Fatih'ten intikam alırcasına Türk katili zalim papazın heykelini dikiyoruz. Dikeni de İstanbul' şehremini seçiyoruz?

Banyo küvetinde koyun boğazlar gibi boğazlanan annenin iki yavrunun hesabını zor veririz.

Beyni kirada olanlar bu yazıyı okumasın.

Açılış: 7Temmuz 2017

Heykeltıraş Azmi Sekban

Maliyet: 8 milyon (o günün parası ile)

BRE ÇAĞDAŞ KOKANALAR!

Madem bu çarşaflı kadını çılgınca alkışlayacaktınız, Merve Kavakçı'nın suçu neydi de milletvekili seçilmiş bir parlamenter hanıma kırmızı görmüş danalar gibi saldırdınız. Hem de böğürerek?

Söyler misiniz neydi Merve'nin suçu. Müslüman olmaktan başka?

Allahım! Bu çağdaş dişi dinozorlara fırsat verme yarabbi!

TAM CEHEPE KAFASI

''Atın bunu kadını dışarı'' Bülent Ecevit. Yıl: 1999. Mekan TBMM.Kovulan RP milletvekili Merve Kavakçı.

''Atın bunu dışarı'' Ahmet Kurtuluş cehepe meclis başkan vekili. Mekan Kadıköy Belediye Meclis Salonu. Yıl 2025. Kovulan Ak Parti meclis üyesi Elif Lale Bilgili.

Aradan 25 yıl geçmiş aynı kafa aynı faşist zihniyet.Kelimele bile aynı.

İşte bu kafadan dolayı cehepe iktidar olamıyor. Kafa değişmedikçe olması da mümkün değildir.