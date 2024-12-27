Kayıp İlanı

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Suriyeliler Suriye'ye dönmeye başladığından beri merhamet yüklü örnek insan evladımız ÜMİT'den haber alınamıyor.

Yerini bilenlerin insanlık namına en yakın karakola haber vermeleri rica olunur.

MAHMUT SAADET'E SAADET GETİRMEDİ.

Mahmut Arıkan Genel Başkan oldu,SP nin meclis grubu düştü.

SP'nin zaten 1.06 oyu var.

Saade'i, mücahit yaptıkları,alkış tuttukları Kemal de kurtaramaz!.

AH BU CHP!

Halkın parası içkiye. (CHP'li Burdur Belediyesi 6 milyon 563 bin liralık içki alacakmış.)

Hani yatağa aç giren yetimler vardı!

AH CHP AH!

Bu ikiyüzlülük değil de nedir?

ACELE ÖDÜNÇ MİLLETVEKİLİ ARANIYOR.

Ücret dolgundur. Bu fırsat kaçmaz!