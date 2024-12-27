SON
DAKİKA
Kayseri’de bir haftada 24 bin 429 araç ve sürücü kontrol edildi
8 ayrı suçtan aranan firari yakalandı
Parkta içki bela getirdi: 1 kişi ağır yaralandı
Megafon ve siren kullanan sürücüye yüklü ceza
Kırmızı ışık ihlali yapan lüks jipe cezai işlem
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

Kayıp İlanı

Mustafa Başaran

KAYIP İLANI

Suriyeliler Suriye'ye dönmeye başladığından beri merhamet yüklü örnek insan evladımız ÜMİT'den haber alınamıyor.
Yerini bilenlerin insanlık namına en yakın karakola haber vermeleri rica olunur.

MAHMUT SAADET'E SAADET GETİRMEDİ.
Mahmut Arıkan Genel Başkan oldu,SP nin meclis grubu düştü.
SP'nin zaten 1.06 oyu var.
Saade'i, mücahit yaptıkları,alkış tuttukları Kemal de kurtaramaz!.

AH BU CHP!
Halkın parası içkiye. (CHP'li Burdur Belediyesi 6 milyon 563 bin liralık içki alacakmış.) 
Hani yatağa aç giren yetimler vardı!
AH CHP AH!
Bu ikiyüzlülük değil de nedir?

ACELE ÖDÜNÇ MİLLETVEKİLİ ARANIYOR.

Ücret dolgundur. Bu fırsat kaçmaz!

Yazarın Diğer Yazıları

Kayıp İlanı

27 Aralık 2024 10:17

Cumhurbaşkanında Aranan Vasıflar

20 Aralık 2024 16:44

Bu Nasıl Kin?!

13 Aralık 2024 11:41

Yazıklar Olsun, Aklını Kullanmayan Müslümanlara!

05 Aralık 2024 17:17

Bu kadar da pişkinlik olmaz ki!

29 Kasım 2024 13:16