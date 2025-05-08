KUDURSUNLAR

Geçen hafta, zina konusunda okunan hutbe bazılarını kudurtmuş. Varsın kudursunlar. Atalarımız ne güzel demiş:

(Al kaşağıyı eline gir ahıra, yarası olan eşek yamulur)

Hayret!

Ahırda ne kadar yaralı eşek varmış.

ŞERİAT KURALI UYGULANSAYDI....

Bu saldırı olayı yaşanmazdı. Çünkü iki çocuğunu kasden öldüren katile kısas uygulanırdı. (Kısasta sizin için hayat vardır) bakara 179.

Ama biz Faşist İtalyan'ın ceza kanunlarını uygularız, Şeriat kanunlarını yasaklarız.

KORUMALAR kimi koruyor?

Özgür özel. Saldırgana bakıyor. Deri ceketli adamdan endişeleniyor ama korumalar görmüyor.

Burada bir bit yeniği var.