Ölmesin Çeksin İnşallah!

ÖLMESİN ÇEKSİN İNŞALLAH

Gazze kasabı netenyahu kansermiş. Ölürse bu dünyadan acı çekmeden gider. Açlıktan,soğuktan annelerinin babalarının kucağında donarak can veren yirmi bin bebeğin hesabını vermeden gitmesin.Çeksin ölmesin yanı beli delinsin....İnşallah.

''AÇIZ'' DİYE BAĞIRANLAR SABAHA KADAR KAFA ÇEKMİŞ.

Nerede mi? Taksim'de.

Kimi kusmuş,kimi küfelik olmuş.

Küfelik olmuşlar ama çağdaşlığı da kurtamışlar(!)

HANGİSİ MÜSLÜMAN?

İsveç'te on binler Filistin için sokağa inmiş.

Bizde on binler Noel Babaları eşliğinde kafa çekmek için Taksim'e çıktı.

Hangisi Müslüman?

YAZIK DEĞİL Mİ BUNCA EMNİYET GÖREVLİSİNE

Bayram namazlarında camilerden milyonlar çıkar,sesizce dağılır,Noelde kavgalar,gürültüler,tecavüzler. Trafik kazaları,yaralanmalar,ölümler.Yollar sarhoş kusmuğu.Emniyet görevlileri sabaha kadar küfelik olmuş sarhoşları taşır.

Bunun adı çağdaşlık.

Lanet olsun sizin çağdaşlığınıza.

VAH BEYİNSİZ VAH!

''Dünyaya bir daha mı geleceğiz'' deyip de akşama günah stoğu yapmaya hazırlanan beyinsiz,ahirete iki defa mı gideceksin?

Y a bu akşam, içki masasındayken cehennemi boylarsan?

Mezar var mezar!

Noel baban seni kurtaramaz!