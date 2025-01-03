SON
DAKİKA
Kent Konseyi çalışmaları hızla devam ediyor
Kayseri OSB İtfaiyesi’nde Görev Değişimi
Erciyes'in karında yeni bir spor müsabakası daha
Kayseri'de nüfusun 100 katı bakın hangi hizmetten yararlandı
Talas’ta Bu Pazar Yılın İlk “Maharetli Eller”İ
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

Ölmesin Çeksin İnşallah!

Mustafa Başaran

ÖLMESİN ÇEKSİN İNŞALLAH

Gazze kasabı netenyahu kansermiş. Ölürse bu dünyadan acı çekmeden gider. Açlıktan,soğuktan annelerinin babalarının kucağında donarak can veren yirmi bin bebeğin hesabını vermeden gitmesin.Çeksin ölmesin yanı beli delinsin....İnşallah.

''AÇIZ'' DİYE BAĞIRANLAR SABAHA KADAR KAFA ÇEKMİŞ.
Nerede mi? Taksim'de.
Kimi kusmuş,kimi küfelik olmuş.
Küfelik olmuşlar  ama çağdaşlığı da kurtamışlar(!)

HANGİSİ MÜSLÜMAN?
İsveç'te on binler Filistin için sokağa inmiş.
Bizde on binler Noel Babaları eşliğinde kafa çekmek için Taksim'e çıktı.
Hangisi Müslüman?
YAZIK DEĞİL Mİ BUNCA EMNİYET GÖREVLİSİNE

Bayram namazlarında camilerden milyonlar çıkar,sesizce dağılır,Noelde  kavgalar,gürültüler,tecavüzler. Trafik kazaları,yaralanmalar,ölümler.Yollar sarhoş kusmuğu.Emniyet görevlileri sabaha kadar  küfelik olmuş sarhoşları  taşır.
Bunun adı çağdaşlık.
Lanet olsun sizin çağdaşlığınıza.

VAH BEYİNSİZ VAH!

''Dünyaya bir daha mı geleceğiz'' deyip de akşama günah stoğu yapmaya hazırlanan beyinsiz,ahirete iki defa mı gideceksin?
Y a bu akşam, içki masasındayken cehennemi boylarsan?
Mezar var mezar!
Noel baban seni kurtaramaz!

Yazarın Diğer Yazıları

Ölmesin Çeksin İnşallah!

03 Ocak 2025 14:43

Kayıp İlanı

27 Aralık 2024 10:17

Cumhurbaşkanında Aranan Vasıflar

20 Aralık 2024 16:44

Bu Nasıl Kin?!

13 Aralık 2024 11:41

Yazıklar Olsun, Aklını Kullanmayan Müslümanlara!

05 Aralık 2024 17:17