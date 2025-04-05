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Mustafa Başaran

Ya yüzde on rüşvet verirsiniz...

Mustafa Başaran

YA % ON RÜŞVET VERİRSİNİZ YA DA...

Sene 1993. SHP iktidarda (o zaman chp nin adı shp idi) SHP İstanbul İl  Başkanı Bozkurt Nuhoğlu itiraf ediyor. ''İSKİ de ödemelerin hepsi, yüzde 10 vermezseniz para almanıza imkan yoktur. şimdi siz aracısınız Yüksel Çengel'siniz....diyorsunuz ki ''İle yardım edeceğiz. müteahhitlere gidiyorlar, diyorlar ki  'ne kadar alacağın var' üç milyar yüzde 10 u 300 milyon lira.bu üç yüz milyonu alıyorlar  ama ne kadarını ile veriyorlar, bu kısım belli değil  Yani ne kadarını Ergün Göknel alıyor''  (NOKTA DERGİSİ 28 Ağustos 1993 sayı,35)
CHP'NİN cemaziyel evveli.
Devamı haftaya.

EY TÜRK GENÇLİĞİ!

Birinci vazifen: Türk mallarını boykot etmendir!.
İkinci vazifen: Siyonist ürünleri için kuyruğa girmendir.!
Üçüncü vazifen: cocacola bayrağını ülkemizin her köşesinde       dalgalandırmandır.
Muhtaç olduğun molotof,asit,balta ve her türlü patlayıcı madde Siyonist mağazalarında mevcuttur
Varlığın özgür abine armağan olsun!

(Senin gibi gence yazıklar olsun!)


ÇATAL SORU

Türk mallarını boykot edip, sülük gibi kanımızı emen emperyalistlerin ürünleri için kuyruğa giren çağdaşlara ne denir?

İlk cevap benden: Müslüman denmez!

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