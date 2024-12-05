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Mustafa Başaran

Yazıklar Olsun, Aklını Kullanmayan Müslümanlara!

Mustafa Başaran

YAZIKLAR OLSUN AKLINI KULLANMAYAN MÜSLÜMANLARA!

Suriye'de Müslümanlar birbiriyle savaşıyor, İslam dünyası horul  horul uyuyor, Siyonist İsrail de gülerek seyrediyor.

“Allah murdarlığı (azabı rezilliği) aklını kullanmayana verir.”
(Yunus suresi ayet 100)
Biz bu azabı reziliği hakediyoruz.

 

''ATATÜRK OLMASAYDI BABALAR YA YORGO OLURDU  YA DİMİTRİ'' 

Kemalistler böyle diyor. 
Babalar ne Yorgo ne Dimitri. İyi de Kemalistlerin çocuklarının aşağıdaki isimleri neyin nesi?Gülben,kızının adı 'Ares' Yunan tanrıçasının adı. Tarkan,kızının adı ’Liya’ Yahudilerin en çok kullandığı isim. Pelin Batu oğlunun adı 'Rafael'.  İmiye Çığ,kızının adı 'Yuli Westen...
Daha yüzlercesi… 
İyi ki Atatürk varmış. Ya olmasaydı!!!

YPG,SURİYE'DE  CAMİLERİ AHIR YAPMIŞ

CHP de 40’lı yıllarda bazı camileri ahır, bazılarını içkili gazino yapmıştı. Mesela: Beyoğlu istiklal  caddesindeki Katip Mustafa Çelebi camisi 'İstiklal Meyhanesi'dir.
Fakat ne acıdır ki, camiler tahrip edilirken hiç bir havraya, kiliseye dokunulmamış. Elbette dokunulmasın. Dinimizde savaş zamanında bile olsa mabetlere dokunulamaz. 
Ama niçin camiler?
Hani Yunan'ı denize dökmüştük!

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