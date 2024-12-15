İslâm'ı Kaynağından Öğren!

İnsan oğlu genellikle tanımadığı bilmediği şeylere karşı soğuk davranır, kabul etmek istemez hatta düşmanlık bile eder. Tanıdıkça zararsız olduğunu öğrendikçe kalbi yumuşar ve sonunda kabullenir sözkonusu varlık insansa onunla dost olur. Tanımadan önceki tavır ve davranışlarından dolayı pişmanlık duyar ve utanır. İslâm düşmanlarının geneline baktığımızda ortak özellikleri İslam'ı tanımamalarıdır. İslâm'ı tanımanın en güzel yolu Kur'an'ın kendisidir ve onu. tebliğcisi Hazreti Muhammed'dir (sav). Bunu kullanım kılavuzuna benzetebiliriz. Herhangi bir cihaz aldığımız zaman kurulumu için ya kılavuza müracaat ederiz ya da servis temsilcisinin gelip kurmasını bekleriz. Şayet kılavuza uygun davranmazsak ya da servis elemanı değil de işin ehli olmayan biri ise cihazı gereği gibi kullanmamız mümkün değildir. Böyle bir durumda cihazı kullanamadığımız gibi garanti kapsamının da dışına çıkarmış oluruz. Bazı kişiler İslam'ı kaynağından öğrenip değerlendirmek yerine kişilere endeksleyerek, İslâm'ı gereği gibi yaşamayan kişileri örnek göstererek "Hoca ve cemaat yüzünden camiden, İslam'dan soğudum" diye garipsenecek, kabulü mümkün olmayan tavır içerisine giriyorlar. Tutarsızlıkları her hallerinden belli olan bu kişiler "parayı gereği gibi kullanmayanlar yüzünden paradan soğudum, arabayı, telefonu gereği gibi kullanmayanlar yüzünden arabadan, telefondan soğudum" demiyorlar. Cenab-u Allah bize kılavuz olarak Kur'an'ı Kerim'i, rol model olarak da Hazreti Muhammed'i (sav) gösteriyor. Şu kişi veya bu kişi diye İslâm'ı şahıslara endekslemiyor. Üstelik İslam'da ayrıcalıklı bir sınıf da yok. İslâm'a giren, ona göre yaşayan değer kazanır, izzet ve şerefe kavuşur. İslâm dininden çıkan da kendisi değer kaybeder, esfel-i safilin (aşağıların aşağısı) olur. Biz hem kendimizi hem de ehlimizi kurtarmakla sorumluyuz. Birilerini suçlamak bizi sorumluluktan kurtarmaz. Suçladığımız kişiler İslam'ı gereği gibi yaşamıyorsa biz gereği gibi yaşayalım ve hem kendimizi hem de ehlimizi kurtaralım. Bu gün siz değerli okuyucularımla ayetler ışığında yazmış olduğum konuyla ilgili bir şiirimi de paylaşmak istiyorum. Okuyan, beğenen gönlünüze hüzün değmesin.
Tahrim Suresi Bismillahirrahmanirrahim. 6.Ayet: "Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. 7.Ayet: Ey kâfirler! Bugün özür dilemeyin! Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz, (denilir). 8.Ayet: Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nûrları aydınlatıp gider de, «Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin» derler." Bizi müslüman olarak yaratan, yaşatan, en doğru yolu gösteren ve sayısız nimetler lutfeden, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Hidayet önderi olan, alemlere rahmet olarak gönderdiği Râsulü Hazreti Muhammed'e salât ve selâm olsun. Selâm olsun bütün peygamberlere ve hidayet rehberi Kur'an'a uyanlara. Allah'ım! Senin öğrettiğin gibi dua ediyoruz; “Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz." Allah'ım! bizi sıratı müstakimden ayırma, en güzel sözü dinleyip, ondan öğüt alan kullarından eyle. Allah'ım! hesap görüleceği gün bizi ve neslimizi tartısı ağır olup kurtuluşa erenlerden eyle, tartısı hafif olup ziyana uğrayanlardan eyleme. Ya Rabbena! bizi Sana şükreden, Seni zikreden ve alnında secde izi olan kullarından eyle, secdeden kaçanlardan, namaz kılmamak için bahane arayan kullarından eyleme. Allah'ım! Riyadan, kibirden, tembellikten, şirkten, küfürden ve şeytanı razı edecek her türlü kötülüklerden Sana sığınırız, Sen koru bizi. Allah'ım! "Rabbin senden razı, Sen Rabbinden razı gir Cennetime! İlahi hitabına muhatap olan salih, muttaki kullarından eyle bizi ve neslimizi. Âmin. Yâ Muîn.
Öğren Hak Din İslam'ı
İslam'ı bilenler ondan kaçar mı? Hem kendini hem ehlini yakar mı? İslam dini iki cihan mimarı Sen de oku, öğren Hak Din İslam'ı.
Hak dinin kaynağı Kur'an ve sünnet. Sen de Oku onu ehline öğret. Allah katında din İslâm'dır elbet. Sen de oku, öğren Hak Din İslam'ı.
Dünyaya her gelen elbet gidecek, Verilen nefesler er geç bitecek Hesabı kitabı orda görecek. Sen de oku, öğren Hak Din İslam'ı.
Bülbül gibi yabancı dil bilsen de, Sayısal, sözel de önde gelsen de, Fen'nin binbir türlüsünü bilsen de, Sen de oku, öğren Hak Din İslam'ı.
Her türlü bilime telmihtir Kur'an, Muttakî olana hudadır Kur'an. Doğruyla yanlışı ayırır Kur'an, Sen de oku, öğren Hak Din İslam'ı.
Edep onda, adap onda, hak onda, Hasta gönüllere şifa var onda, Meczup gibi kalma sakın arada, Sen de oku, öğren Hak Din İslam'ı.
Muhibbi Rasul der: sesimi duy! Hak dini getiren Muhammed'e (s) uy! Gönlünü de Hakk'ı zikir ile yuy! Sen de oku, öğren Hak Din İslam'ı.
Dr. Resul Coşkun T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi 15 Aralık 2024
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