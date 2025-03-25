Bazı gün ve geceler vardır adı Kur'an'da zikredilen. İşte onlardan biri kadrini bilenlere Kadri yüce bir gece; Kadir Gecesi. Değerini veren Yüce Allah. Öyle bir değer ki paha biçilemez, ömre bedel bir gece. Zira Kadir suresinde bu gece hakkında şöyle buyurulmuştur: (Bismillahirrahmanirrahim)



Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- "Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.

2- Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?

3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

4- O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.

5- Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar."

İşte bu gece: bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi. Değerini bilen değerlendirir. Ama değerini bilmeyen değeri ne bilir!? Atasözünde de belirtildiği gibi “Altının kıymetini sarraf bilir.”

Geldi, geliyor derken ömrümüzden bir Ramazan daha tamamlanmak üzere. Rabbim nefsimizi ve neslimizi sağlıkla, mutlulukla, makbul dua ve ibadetlerle nice Ramazanlara, Kadir gecelerine, bayramlara ve sonunda ebedi saadetlere kavuştursun. Bizi ve neslimizi "Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı, gir Cennetime" hitabına mazhar eylesin.

Müminler için başı Rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennemden kurtuluş olan çok kıymetli zaman dilimi Ramazan ayı, kıymetini bilip değerlendiren için de değerini bilmeyen için de geçip gidiyor. Kıymetini bilenler sahuruyla- iftarıyla, namazıyla- orucuyla, zekat ve sadakasıyla dolu dolu bir kutlu zaman dilimini tamamlamak üzere. Rabbim kazançlarını bol eylesin. Bu mübarek ayı gereği gibi değerlendirenlere Yüceler Yücesi Rabbu'l-alemin'den lutfedilen bir gecedir Kadir Gecesi. Rabbim bu geceyi layıkıyla değerlendiren salih, muttakî kullarından eylesin.

Ramazan-ı şerifi ilmek ilmek dokunan bir dokumaya (halı , kilim, giysi vb.) benzetirsek Rahmet iklimi diye tabir ettiğimiz Üç aylarda başladığımız dokuma tamamlanmak üzere. Müminler zafere ulaşan komutan edasıyla Zaferini bayramla taçlandıracak inşaallah. İşte burada dikkat çekmek istediğim önemli bir nokta var. Yüce Rabbimizin de Nahl suresi 92. ayetinde temsil edip bildirdiği gibi " ... ipliğini iyice eğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın gibi olmayın..." İlmek ilmek dokuyup kemale erdirdiğimiz dokumayı Ramazan bitti diye ibadetlerden ahlaka, hoşgörüden toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya vb. bu ayda edindiğimiz güzel hasletleri terk etmemeliyiz. Aksi taktirde Allah muhafaza eylesin, ayette bahsedilen kadın gibi oluruz. Kendimiz için ikame ettiğimiz bir bina düşünün. Temelinden tavanına kadar her şeyini hassasiyetle en güzel ve en iyi şekilde imar ederiz. Bina tamamlandıktan sonra ona zarar verecek şeylerden ne kadar sakınırız değil mi? İşte "Yâ Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir" duasıyla başladığımız bina tamamlandı. O binamızı boyasıyla badanasıyla ve aksesuarlarıyla korumaya özen göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki İslam güzel ahlaktır. Ramazan-ı şerifte edindiğimiz güzellikleri hayatımızın tamamına yaymalıyız. Ramazan ayında bireysel veya mukabele şeklinde okuduğumuz hidayet rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve ahlakıyla ahlaklanmaya özen göstermeliyiz. Dinin direği olan beş vakit namazımızı mümkünse Camilerde -hiç değilse bir vakit bile olsa- ifa etmeye çalışmalıyız. Kur'an'da övgüyle bahsedilen alınlarında secde izi olan, kâfirlere karşı şedid/şiddetli, müminlere karşı merhametli olan şuurlu müminler/müslümanlar olmalıyız.

Rabbim cümlemìzi nice Ramazanlara, Kadir gecelerine ve ardından bayramlara kavuşturması dileklerimle Kadir gecesi münasebetiyle yazmış olduğum şiirimi beğenilerinize sunuyorum. Beğenen gönlünüze hüzün değmesin.

KUTLU KADİR GECESİ

Af ve mağfiret ayı,

Ayların efendisi,

Son on günde gizlidir,

Kutlu Kadir Gecesi.

Kadri yüce bir gece,

Kutlu Kadir Gecesi.

Ömre bedel bu gece,

Kutlu Kadir Gecesi.

Bin aydan hayırlıdır,

Kutlu Kadir Gecesi.

İhya et kulluk ile,

Kutlu Kadir Gecesi.

Kur'an indi bu gece,

Kutlu Kadir Gecesi.

Oku kadrini yücelt,

Kutlu Kadir Gecesi.

Gökten melekler iner,

Kutlu Kadir Gecesi.

Esenlik fecre kadar,

Kutlu Kadir Gecesi.

Hakla batıl ayrıldı,

Kutlu Kadir Gecesi.

Zulümât nura döndü,

Kutlu Kadir Gecesi.

Oku sen de Kur 'an'ı,

Kutlu Kadir Gecesi.

Gönlün de aydınlansın,

Kutlu Kadir Gecesi.

Alnın secdeye varsın,

Kutlu Kadir Gecesi.

Hak'tan mağfiret dile,

Kutlu Kadir Gecesi.

Muhibbi Rasulüm ben,

Geldim kapına Senin,

Affet beni de ya Rab!

Kutlu Kadir Gecesi.

Dr. Resul COŞKUN

(Kur'an'dan Damlalar Gönülden Dualar dua ve şiir kitabımdan)

Kadir Gecesinin feyzi, hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Ümmeti Muhammed'in (sav) kurtuluşuna vesile kılsın. Allah yâr ve yardımcınız olsun.