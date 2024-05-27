Yeni havaalanı reklam yerleri ihaleye çıkıyor

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü Kayseri Havalimanı reklam yerleri kiralama ihalesine çıkacak.

Kayseri Havalimanı reklam yerlerinin kiralanması için ihaleye çıkılacak. 31 Aralık 2024 tarihine kadar reklam konulması için yapılacak olan ihaleye katılmak için sözleşme ve katılım şartları; DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Başkanlığı ile Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’nden 500 TL karşılığında temin edilebilecek. X-ray cihazı üzerine talip olanlar; 10 Haziran saat 13.00’e kadar evrakları tamamlayarak DHMİ Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’ne teslim edilecek. X-ray cihazı üzerine alınacak reklam kiralama ihalesi 10 Haziran saat 13.30’da DHMİ Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’nde yapılacak.

Metal dedektör cihazı üzerine reklam konulması için yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenler; sözleşme ve katılım şartlarını, DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Başkanlığı ile Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’nden 500 TL karşılığında temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenler evraklarını, 10 Haziran saat 13.00’e kadar evraklarını DHMİ Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’ne teslim edecek. Metal dedektör cihazı üzerine reklam konulması ihalesi 10 Haziran saat 14.30’da DHMİ Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’nde yapılacak.

Pole banner reklam yerlerinin kiralanması için yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenler evraklarını 10 Haziran saat 13.00’e kadar evraklarını DHMİ Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’ne teslim edecek. İhale saat 15.30’da DHMİ Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’nde yapılacak.

LED TV reklam yerlerinin kiralanması için yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenler de evraklarını 10 Haziran saat 13.00’e kadar evraklarını DHMİ Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’ne teslim edecek. İhale saat 16.30’da DHMİ Kayseri Havaalanı Müdürlüğü’nde yapılacak.