Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu'nu makamında konuk etti.

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu’nu makamında konuk etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu, İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yöneticileri ile birlikte Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu’nu başkanlık makamı girişinde karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kirazoğlu ile sıcak ve samimi ortamda görüşerek sohbet etti. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu, yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Büyükkılıç’ı tebrik ederek yeni hizmet döneminde başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç da Kirazoğlu’na nazik ziyaretleri ve güzel dileklerinden dolayı teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’mız ve başımızın tacı hemşehrilerimizin destekleri ile ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışını marka haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kirazoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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