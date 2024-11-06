Yeşil enerji projeleri için SolarAPEX, COVEC ile anlaşma imzaladı 

İmza törenine SolarAPEX Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Müdür Oğuzhan Kılıç, COVEC Orta ve Batı Asya Genel Müdürü Lingbo Zeng, Orta ve Batı Asya Genel Müdür Yardımcısı Yamin Bu katıldı.

Anlaşma, hem SolarAPEX hem de COVEC'in işbirliğini güçlendirerek, Türkiye ve Çin arasındaki ticareti artırmayı ve projelerin finansman ve mühendislik alanlarında katkı sağlayarak hayata geçmesine öncülük etmeyi amaçlıyor. İmza töreninde konuşan SolarAPEX İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Okandan, “Bugün burada birbirinden başarılı iki firmanın idealleri peşinde gayret eden iki ülke temsilcilerinin bundan sonraki süreçte başarılı projeleri hayata geçireceği bir sürecin başlangıcına tanıklık etmek için bir araya geldik. Bu protokolün imzalanması ile hem SolarAPEX hem COVEC firmalarının iş birliğinin yanı sıra Türkiye ve Çin arasında ticari faaliyetlerin daha da artırılması hedeflendi. Birçok müteşebbisin hayata geçirmeyi planladığı projelerin hem finansman kısmında hem de Mühendislik alanında katkılar vererek fiiliyata kavuşmasında öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.



Uzun yıllardır SolarAPEX olarak enerji sektöründe birçok başarılı projeye öncülük ettiklerini anlatan Hüseyin Okandan konuşmasında, “Ülkemize katkı sağlayan bu projelerin altında imzamızın varoluşundan ötürü haklı bir gurur yaşadığımızı ifade etmekten onur duyuyoruz. Bu süreçten sonra yatırımlarını hayata geçirmeyi planlayan birçok firmanın her alandaki yaşamış oldukları sorunlara çözümler üreterek, enerji arzı ile alakalı yaşamış oldukları sorunları bertaraf ederek, yolumuza daha da emin adımlarla ve güçlü iş birlikleriyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'YEŞİL VE ÇEVREXİ PROJELERLE ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'



SolarAPEX Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ise, “Şu anda finansman maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı yaşanan projelerin ertelenme veya hayata geçirilirken yaşanan finansal yükün azaltılarak sanayicilerimize ve yüksek enerji tüketimi gerçekleştiren firmalarımıza daha makul çözümlerle katkı sağlayacağız. Yüksek kaliteli hizmet ve düşük maliyetli finansman katkısıyla hedeflediğimiz birçok depolamalı GES'lerin, Hibrit projelerin, 5.1.H kapsamındaki projelerin ve YEKA GES projelerinin hayata geçirilerek yeşil ve çevreci projelerle ülkemize doğaya ve yatırımcılarımıza katkı vermekten onur ve gurur duyacağımızı belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

İmza töreninde, yeşil enerji alanında yatırımları olan ve yatırım yapmayı planlayan Türkiye’nin birçok önde gelen şirketin üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.