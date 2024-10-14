Yeşil Mahalle pazar yeri yenilendi

Yapılan iyileştirmeler arasında pazar alanının genişletilmesi, modern ortamlar oluşturulması, daha temiz ve düzenli bir ortamın sağlanması gibi unsurlar bulunuyor. Ayrıca pazarın çevresindeki yollar düzenlenerek daha rahat ulaşılabilir hale getirildi.

Pazarcı esnafının memnuniyetle karşıladığı bu değişimle birlikte Yeşil Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nın artık daha çağdaş ve kullanışlı bir mekan haline geldiği gözlemleniyor. Yenilenen pazar alanının hem esnaf hem de alışverişe gelen vatandaşlar için daha cazip hale gelmesi bekleniyor.

Kocasinan Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, bu tür iyileştirme çalışmalarının diğer semt pazarları için de planlandığı belirtiliyor. Yapılacak olan benzer projelerle birlikte Kocasinan'da pazarcılık faaliyetlerinin kalitesinin artırılması amaçlanmakta."