Yeşilay'dan anne ve babalara mektup var

Yeşilay Kayseri Şubesi, anne ve babalara mektup göndererek bağımlılıkla mücadeleyi anlattı.

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  • 29.11.2023 21:13
  • Güncelleme: 29.11.2023 22:03
Yeşilay'dan anne ve babalara mektup var
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeşilay Kayseri Şubesi, anne ve babalara mektup göndererek bağımlılıkla mücadeleyi anlattı.

Yeşilay Kayseri Şubesi, öğrenciler aracılığıyla anne ve babalara mektup gönderdi. İlk etapta dağıtılan 5 bin mektupta anne ve babalara bağımlılıkla mücadele anlatıldı. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili anne ve babalar; Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ay-rim gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, millî ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak bağımlılıklarla mücadele eden; halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol, tütün ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıkların yanında, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) ile de bağımlılık ile ilgili sorun yaşayan bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek sağla-yarak yeniden hayata kazandırılmaları için çalışmaktayız. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızın başarıya ulaşması açısından ailenin rolü çok büyük. Küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanacak doğru ve güvenilir bilgiler; çocukları bağımlılıklara karşı güçlendirecek, onlarda iyi ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturacaktır. Yeşilay Kayseri Şubesi olarak bu ülkü doğrultusunda siz değerli anne ve babalara ulaşmak, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yolda ilerlerken sizinle daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Şube olarak yaptığımız çalışmalardan haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, ayrıntılı bilgi almak için şubemize misafir olabilirsiniz."

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İHA

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