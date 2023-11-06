Yeşilay Kayseri Şubesi KANKA Hastenesi'ne oyun evi hediye etti

 Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Yeşilay Kayseri Şubesi KANKA Hastanesi'ne oyun evi hediye etti. Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Adıgüzel, 'Bizler biliyorsunuz Yeşilay olarak insan sağlığı alanlarında her türlü faaliyeti göstermekle mükellefiz.

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  • 06.11.2023 17:40
  • Güncelleme: 06.11.2023 17:40
Yeşilay Kayseri Şubesi KANKA Hastenesi'ne oyun evi hediye etti

Bu etkinlik kapsamında bizde Kayseri Yeşilay Şubesi olarak bir hediyede bulunmak istedik. KANKA Hastanesine oyun evi hediye ettik” dedi. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında KANKA Derneği tarafından Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak için Yeşilay Kayseri Şubesi KANKA Hastanesi’ne oyun evi hediye etti. Bu kapsamda konuşan Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Bizler biliyorsunuz Yeşilay olarak insan sağlığı alanlarında her türlü faaliyeti göstermekle mükellefiz. Lösemili kardeşlerimizin de bu anlamda her zaman yanında olmak istiyorduk. Devamlı olarak onlara destek olma arzusundayız. Bu etkinlik kapsamında bizde Kayseri Yeşilay Şubesi olarak bir hediyede bulunmak istedik kardeşlerimize. KANKA Hastanesine oyun evi hediye ettik. Bu oyun evini de LÖSEV’in simgesi olan turuncu renge boyadık. Bu oyun evini de üniversiteli öğrencilerimiz kendileri boyadılar. İnşallah bundan sonrada hem KANKA Hastanesi’nde farkındalık çalışmalarımız her anlamda sürecek. İçerdeki oyun alanında da bütün farkındalık çalışmalarını biz üstlendik. En az haftada bir genç Yeşilaycı arkadaşlarımız küçük kardeşlerimizle Yeşilay farkındalığı yapacak” ifadelerini kullandı.

1ha

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