Yeşilhisar'da oylar yeniden sayıldı 36 farkla Halit Taşyapan yeniden kazandı

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeniden sayılan oylar sonucunda AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan, 36 oy farkla yeniden başkan seçildi.

Yeşilhisar'da oylar yeniden sayıldı 36 farkla Halit Taşyapan yeniden kazandı
Kayseri GündemEditör

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeniden sayılan oylar sonucunda AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan, 36 oy farkla yeniden başkan seçildi.

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından itiraz üzerine yeniden sayılan oylar sonucunda 36 oy farkla AK Parti Adayı Halit Taşyapan yeniden başkan seçildi. Yeniden yapılan sayımda Halit Taşyapan 4 bin 355 oy alırken, İYİ Parti Yeşilhisar Belediye Başkanı Salih Karagöz, 4 bin 319 oyla seçimi tamamladı

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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