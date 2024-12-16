Yıldırım Beyazıt'deki cinayette 1 tutuklama

Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt'deki cinayette 1 tutuklama
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Cumartesi günü gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak’ta meydana gelen olayda; S.E. ile Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E., Mustafa B.’yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Mustafa B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; S.E. ve Ö.B.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.E. tutuklanırken, Ö.B. ise serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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