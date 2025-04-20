YRP'li Sezgin, '30 madde üzerinden bir anlaşma yaptık. Hükümet bu anlaşmaların hiçbirine uymadı'

Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Hacılar İlçe Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin’in katılımıyla Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye, YRP İl Başkanı Abdullah Turaç, CHP Hacılar İlçe Başkanı Ali Adanır, Saadet Partisi İlçe Başkanı Tansel Tuğrul, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Bülent Eser’in yanı sıra çok sayıda davetli, partili ve vatandaş katıldı.

Kongre kapsamında konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, “Biz, 55 yıllık bir zihniyetin devamıyız. 2018 yılında kurulan bir parti olarak %3 oy aldık. Bizimle birlikte o seçime 3-4 tane daha parti katılmıştı; %3’ü bulan tek parti biz olduk. Bununla birlikte bir ittifak kuruldu. 45 yıllık, 50 yıllık, 55 yıllık değerlerimiz üzerinden bir seçim birlikteliği kurduk. 30 madde üzerinden bir anlaşma yaptık. Hükümet bu anlaşmaların hiçbirine uymadı. Seçmenimiz ne yaptı? Dediler ki: “Tamam, siz birlikte hareket ediyorsunuz ama buyurun size yüzde 20, yüzde 30. 100 tane vekil, 200 tane vekil. Bizi bir an önce bu durumdan kurtarın.” Maalesef, o günlerde sadece 5 vekil payımıza düştü. Ne oldu? ÖTV eklediler. “Hiçbir yeni vergi koymayın,” dedik. Yeni vergiler getirdiler. Buna bağlı olarak; 30 maddenin 14’ü ekonomik olmasına rağmen, hiçbir iyileştirme yapmadılar. Ne emekliye yaptılar, ne memura… Özellikle uluslararası ilişkilerle ilgili olarak ilk ayrıldığımız nokta; net olarak tarafımızı belli ettiğimiz İsveç’in NATO’ya üyeliğiydi. Onunla başlayan süreçte, o günden sonra zaten kendi politikalarımızla, kendi değerlerimizle, eskiden olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Bu süre içerisinde, parti kurulduktan sonra İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önemli bir gündem oluşturduk. İklim sözleşmesi ile ilgili de yaptık. Gördüğünüz gibi, bu 5 vekille, özellikle milletvekilimiz – Kocaeli Milletvekilimiz – Genel Başkan Yardımcımız, bu hafta işte tebrik ediyorum, dedi ki: “Biz 3 aydır bu işle uğraşıyoruz. Görüşmediğim hiç kimse kalmadı. Ve neticede gördüğünüz gibi, iklim sözleşmesini en azından şu anda ertelemek durumunda kaldılar” sözlerini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Gazze için yapılan yürüyüş konusuna da değinen Sezgin, “Bir tufan geliyor, söylüyoruz bunu. Birçok insan söylüyor. Diyoruz ki: Madem AK Parti hükümeti bunları gerçekleştirmiyor... Topluma ‘Elma mı yersiniz, armut mu yersiniz?’ diyorlar. Şimdi de ‘Armuttan bıktıysanız elma verelim size,’ diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi dün Gazze için yürüyüş yaptı. Eleştiri için söylemiyorum; keşke bunu 150-200 bin kişi katledilmeden önce yapsaydınız. Muhalefet görevinizi bu şekilde yapsaydınız. İklim sözleşmesi için kaç aydır bağırıyoruz. Bizim dışımızda da birkaç parti ve insanlar bağırıyorlar. Parti olarak kurumsal olarak bir iki parça açıklama yaptılar, o da Millî Görüş’ün zoruyla. Ne zaman ki Yeniden Refah Partisi olarak biz, ‘Red oyu vereceğiz’ dedik, maalesef ondan sonra sesini çıkardılar. Hepinize tekrar hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.