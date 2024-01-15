Zehir taciri 1 kilo 26 gram uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'ye uyuşturucu madde getirmek isteyen şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

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  • 15.01.2024 22:59
  • Güncelleme: 16.01.2024 09:28
Zehir taciri 1 kilo 26 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’ye uyuşturucu madde getirmek isteyen şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, kente uyuşturucu madde getirmek isteyen bir şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 kilo 26 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap bulundu. Bulunan uyuşturucuya el konulurken, yakalanan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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