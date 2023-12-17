'Akıl Küpü Kütüphaneleri'ne yenisi ekleniyor

Melikgazi Belediyesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde gençlerin ders çalışması ve yaşlıların kaliteli zaman geçirmesi için Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi yaparak insan odaklı bir projesini daha hizmete sunacak.

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  • 17.12.2023 12:56
  • Güncelleme: 17.12.2023 13:12
'Akıl Küpü Kütüphaneleri'ne yenisi ekleniyor
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Melikgazi Belediyesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde gençlerin ders çalışması ve yaşlıların kaliteli zaman geçirmesi için Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi yaparak insan odaklı bir projesini daha hizmete sunacak.

Gençlere ve eğitime önem verilen Melikgazi’ye tam 15 kütüphane kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemize 5 yılda birçok alanda hizmet ettik. Birçok projeyi kısa zamanda hayata geçirdik. Bu kapsamda Şirintepe Mahallemizde kısa zaman önce temelini attığımız Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi’miz de sona yaklaştık. İnşallah kısa zamanda bitirip açılışını yapacağız. Tesisin alt katı İkinci Bahar Evi olacak. İçerisinde kafemiz, özel çalışma odaları, gençlerimizin ders çalışacağı mekanlar yer alacak. Buralarda gençler rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışacak, kitabını okuyacak. Mimsin nüfusun çok yoğun olduğu bir mahalle. Biz de elimizden geldiğinde ihtiyaçların giderilmesi için bu bölgede birçok hizmeti hayata geçirdik. Özellikle butik projelerle mahallerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasını sağlamak istiyoruz. Bu konu da başarılı olduk. Birçok mahallede hayata geçirdiğimiz kütüphanelerimiz yoğun ilgi gördü. 30 binin üzerinde üyemiz var. Gençlerimizin yine çok seveceği bu yeni kütüphanemizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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İHA

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