ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik düzenlenen hain bombalı terör saldırısında şehit olan askerleri andı.

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  • 17.12.2023 12:46
  • Güncelleme: 17.12.2023 13:11
ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik düzenlenen hain bombalı terör saldırısında şehit olan askerleri andı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ve Zafer Çağlıtalaslıgil, senato üyeleri, akademik ve idari personel Türk Bayrakları ile Kültür Sitesi önünden saldırının gerçekleştiği Şehit Komandolar Durağı’na kadar yürüdü. Saldırının gerçekleştirildiği durakta şehitler için dua eden Rektör Prof. Dr. Altun ve ERÜ mensupları, durağa şehitler için karanfil bıraktı. Rektör Prof. Dr. Altun, burada yaptığı açıklamada 17 Aralık 2016 yılında yaşanılan menfur saldırıyı kınadı.

Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Rektör Prof. Dr. Altun; "Ülke olarak bizleri bölmek isteyenlere fırsat vermemiz gerekiyor. Bunun içinde millet olarak birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece her zaman daha güçlü olacağız” dedi.

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İHA

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