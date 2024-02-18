'Artık Çekilmez Oldun' kızak yarışmasında eşler doyasıya eğlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen ‘Artık Çekilmez Oldun’ kızak yarışmasında çiftler doyasıya eğlendi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Her hafta sonu Erciyes’te farklı bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Erciyes A.Ş. tarafından 9’uncusu düzenlenen ‘Artık Çekilmez Oldun’ kızak yarışmasında önce kızakla birbirlerini çeken çiftler, daha sonra yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak, bitiş noktasına varmak için mücadele etti. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı ‘Artık Çekilmez Oldun’ eşler arası kızak yarışmasında çiftler yarış etabını en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştı. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Yarışma sonrası konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, farklı etkinliklerle insanları Erciyes’e çekmek istediklerini söyleyerek, “Bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Artık Çekilmezsin’ oyununun sonuna geldik. Hep birlikte burada eğlendik. Çok keyifli dakikalar geçirdik. Biraz düştüler, kalktılar, devam edemediler ama çok keyifli bir yarış oldu. Bu yarışın kaybedeni yok. Eğlenmeye gelmiştik, hepimiz de eğlendik. Finale kalan 6 misafirimize de eşleriyle birlikte hediyeler verdik. Her hafta sonu Erciyes’te farklı bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu farklı etkinliklerle insanları buraya çekmek, buraya gelen insanları da eğlendirmeye çalışıyoruz. Erciyes yine binlerce kişinin uğrak noktası oldu. Yarışmacılarımızın neredeyse yarısı şehir dışından gelen yarışmacılardı. Bu bizi çok sevindiriyor. Dışardan çok fazla insan gelmesi bizim açımızdan çok güzel. Bu tür faaliyetler devam edecek” şeklinde konuştu.

’Artık Çekilmez Oldun’ kızak yarışmasında dereceye giren çiftler şu şekilde:

"1. Murat Aktuğ-Güneş Aktuğ, 2. Hayrettin Nergiz-Sümeyye Nergiz, 3. Ali Öztürk-Şerife Öztürk."