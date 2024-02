Başkan Palancıoğlu, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye, ilçede yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmaya devam ediyor.

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların yakın ilgisi ve samimi yaklaşımından dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "Hamdolsun Melikgazi’de çok kıymetli hemşehrilerimizden gördüğümüz teveccüh bizleri çok mutlu ediyor. Bugün de Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin ile Gürpınar Mahallesi’nde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Bu ilgi ve desteğe layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Melikgazi’mizde 5 yıl boyunca çok çalıştık, birçok hizmeti ilçemizi kazandırdık. Kırsal ve merkez ayrımı yapmadan ilçemizin her yerinde hizmet ettik. İhtiyaçları belirleyip ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım yaptık. Biz sadece seçim için değil, her zaman sahada olan belediyeyiz. Şimdi de her zaman olduğundan daha fazla çalışarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hizmet işi gönül işidir. Bu düşünceyle birlik ve beraberliğimizin hamuru olan samimiyetle belediyecilik hizmetlerimizin temelini hep beraber oluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızdan dua ve destek bekliyoruz. Çalışma arkadaşlarım ile birlikte Melikgazi’nin geleceğine başarılarla yön veriyoruz. Vatandaşlarımızın fikirleri de bizim için önemli bunları dikkate alıyor, değerlendiriyoruz. Bizlere inanan ve destek olan vatandaşlarımızla inşallah 31 Mart’ta en güçlü şekilde AK Parti’mizi rekor oylarla sandıklardan çıkaracağız. Bizleri bağrına basan vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.