'Bağ evi fareleri' polisin 10 günlük çalışması ile yakalandı

Kayseri'de 3 farklı bağ evinden yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya çalan şahıslar, polis ekiplerinin yaklaşık 10 gün süren çalışmaları sonucunda yakalandı.

'Bağ evi fareleri' polisin 10 günlük çalışması ile yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 3 farklı bağ evinden yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya çalan şahıslar, polis ekiplerinin yaklaşık 10 gün süren çalışmaları sonucunda yakalandı.

Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesinde bulunan 3 farklı bağ evinden demir korkulukları kesilerek hırsızlık yapılması üzerine Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 10 günlük çalışma sonucunda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, ticari taksi ve plakasız bir araçla evlere gelerek antika, kombi, televizyon ve ev eşyası gibi 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan ve şahısların O.A. (49) ve E.K. (30) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

'Bağ evi fareleri' polisin 10 günlük çalışması ile yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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