'Bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynanmasını tercih ederiz'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrenci ve velilere ara tatil mesajı vererek, Bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynanmasını tercih ederiz' dedi.

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  • 10.11.2023 13:23
  • Güncelleme: 10.11.2023 13:33
'Bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynanmasını tercih ederiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrenci ve velilere ara tatil mesajı vererek, "Bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynanmasını tercih ederiz” dedi.

Kayseri’de 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde bin 150 okulda eğitimlerini sürdüren 340 bin 251 bin öğrenci ile 21 bin 921 öğretmen ara tatile girecek. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu. Ara tatil mesajı veren Karaköse, "Birinci ara tatil olan bir haftalık tatilde öğrencilerimiz dinlenecekler. Adı üzerinde tatil. Öncelikle biz gerçekten öğrencilerimizin dinlenmesini istiyoruz ama bu dinlenme tabii aktif dinlenme olursa çok seviniriz. Ne demek aktif dinleme? Bu tatil süresi içerisinde öğrencilerimiz farklı sosyal faaliyetler yapar, özellikle ebeveynleriyle, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla çeşitli sosyal ortamlara girerlerse, sohbet ederlerse iletişim kurarlarsa seviniriz. Aynı zamanda çocuklarımızın bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynamasını da tercih ederiz. Bu tatil süreci içerisinde çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmelerini, sağlıklarına dikkat etmelerini ve tekrardan aynı coşkuyla, aynı enerjiyle okullarına dönmelerini bekleyeceğiz" dedi.

Karaköse, "Bu bir haftalık mola içerisinde de ailelerin özelikle çocuklarla zaman geçirmesi, onlarla iletişim kurması, sohbet etmesi, duygularını paylaşması bizim açımızdan çok çok önemli. Resim, müzik, kitap okuma, sosyal faaliyetler, geziler gibi etkinliklere de katılırlarsa daha zengin, daha aktif bir dinlenme süreci olacaktır. Ben tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize bu kısa molanın sağlıklı bir şekilde geçmesini diliyorum. Tekrardan sağlıkla sıhhatle aynı coşku ve enerjiyle eğitim öğretime dönmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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