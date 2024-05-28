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  • 'Change' edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu

'Change' edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu

Kayseri'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurtdışından getirilip change edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu.

'Change' edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurtdışından getirilip change edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda yurtdışından getirilen 3 adet tır dorsesine yurtiçi araçlara ait şase tatbik edilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ekipler tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 adet tır dorsesine el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan şahıslar da ifadeleri alınmak üzere Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

'Change' edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu
'Change' edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu
'Change' edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu
İHA
Kayseri Gündem

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