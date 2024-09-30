'Dabaz' olarak bilinen kronik ürtikere dikkat

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Erişkin İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türk, “1 Ekim Dünya Ürtiker Günü” dolayısıyla açıklamada bulundu.

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türk, yaptığı açıklamada, “Her yıl 1 Ekim’de kutlanan Dünya Ürtiker Günü (UDAY), kronik ürtiker hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalıkla yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır” dedi.

Sık sık tekrarlayan kaşıntı ve cilt döküntüleri ile kızarıklık ve kabarıklıklarınız varsa dikkat edin

Kronik ürtikerin halk arasında “kurdeşen, dabaz” olarak da bilindiğine değinen Doç. Dr. Murat Türk, hastalığın belirtileri arasında; ciltte kaşıntılı döküntüler, kızarıklık ve kabarıklıklarla karakterize edilen bir deri rahatsızlığı olduğunu, Hastalığın sık sık tekrarlayan kaşıntı ve cilt döküntüleri ile hastaların uykusuz kalmalarına ve iş performanslarının düşmesine, sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Murat Türk, “Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bu hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında bilinçlenmek oldukça önemlidir. Dünya Ürtiker Günü, kronik ürtiker hakkında farkındalığı artırmak, hastaların ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve bu hastalığın tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Ürtikerle yaşayan kişilerin, yalnız olmadıklarını bilmesi ve doğru tedavi yöntemleri ile semptomlarının kontrol altına alınabileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu yıl, Dünya Ürtiker Günü kampanyasının güçlü ve yeni bir sloganla geri döndüğünü ve sloganın "sizin yolculuğunuz" olduğunu söyleyen Doç. Dr. Murat Türk, “Toplumda bu hastalığa dair bilincin artırılması, ürtikerle yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde büyük rol oynamaktadır. Semptomların ilk başlangıcından, doğru doktoru ve tedaviyi bulmanın zorlu sürecine ve semptomlardan arınmış bir hayata ulaşmanın nihai hedefine kadar, bu yolculuklar ürtikerle yaşayanların gücünün ve azminin bir kanıtıdır” dedi.