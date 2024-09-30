Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin yöresel lezzetlerinin kalitesinin korunmasına büyük katkı sağlıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın coğrafi işaretli ürünleri olan Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi ve Yamula Patlıcanı’nın kalite açısından sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılmasına büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Ziraat Odası iş birliğiyle oluşturulan komisyon tarafından, Coğrafi İşaretli Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi ve Yamula Patlıcanı’nın yıllık denetimi yapıldı. Denetimlerin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bu denetimlerin coğrafi işaretli ürünlerin özgün yapılarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Kayseri’nin her köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle öne çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Zengin ve köklü bir tarihe sahip olan Kayseri’mizin milli ve manevi değerlerini, kültür, sanat ve turizm faaliyetlerimizle gelecek nesillere aktarıyoruz. Biliyoruz ki geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Kültürüne ve değerlerine sahip çıkmayan şehirler zamanı aşamaz. Bu nedenle, yerel değerlerimize sahip çıkıp onları tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak, markalaşmalarını sağlamak ve ekonomiye kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimiz olan Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi ve Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerlerini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu çabalarımız karşılık bulur ve ilçemize özgü bu yöresel ürünler, ülkemizde ve dünyada tanınır hale gelir. Eğer bu çalışmalar kültür turizminin bir parçası olursa hem vatandaşlarımıza hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak şehrin yemek kültürüne büyük katkı sağladıklarını da belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan, şehrimizin tescilli markası Kafe Sinan ve Glütensiz Kafe Sinan ile geleneksel ve yöresel yemeklerimizi yaşatıyoruz. Hanım kardeşlerimize istihdam sağladığımız Kafe Sinan Hanımeli tesislerimizde, yöresel yemeklerimizi üreterek Kayseri’nin lezzetlerini hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bunlar şehrimizin güzellikleridir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Cırgalan biberi: Kocasinan’a özgü ürün

İsmini yetiştirildiği mahalleden alan Cırgalan Biberi, özellikle yöre insanı tarafından aranan lezzetlerin başında geliyor. Ne acı ne tatlı olan bu biber, sofraların vazgeçilmezi konumunda. Üretici için önemli bir ekonomik değer olan biber, toz biber haline gelene kadar zahmetli ve uzun bir süreçten geçiyor. Mart ve Nisan ayında toprakla buluşan biber, yaz sonunda hasat ediliyor. Toplanan biberler, tek tek seçilerek çöplerinden ayrılıp, yıkanıyor ve kurutuluyor. Daha sonra değirmende toz haline getirilip satışa sunuluyor. Cırgalan Biberi’nin üretimi ise zor ve zahmetli olarak biliniyor. Yörenin toprak yapısı, havası ve sulama suyu özellikleri, bu biberi diğerlerinden ayırıyor. Cırgalan Biberi, sağlık açısından bir vitamin deposu konumunda. Sindirimi kolaylaştırdığı, kan dolaşımını olumlu etkilediği, mikrop kırıcı olduğu ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli kıldığı gibi birçok özelliğiyle bir şifa kaynağı olması ile biliniyor. Organik ürünlere büyük destek veren Kocasinan Belediyesi, tadı, lezzeti, acılık oranı, rengi ve kokusuyla Cırgalan Biberi daha da popüler hale getirdi.

Yamula patlıcanı: Kocasinan’a özgü ürün

Yemliha’da özellikle kadın çiftçiler tarafından yetiştirilen Yamula Patlıcanı, kendine has aroması ve çekirdeksiz yapısıyla dikkat çekiyor. Yamula Patlıcanı’nın güzelliği ve lezzeti tüm Türkiye’de biliniyor. Coğrafi işaretiyle birlikte Türkiye’de aranan bir lezzet olan bu patlıcan, reçel, kurutulmuş patlıcan, turşu gibi birçok lezzetli üründe kullanılır ve sofraların vazgeçilmezi.

Erkilet kedi bacağı: Kocasinan’a özgü ürün

Erkilet’in meşhur üzüm ve cevizinden bin bir zahmetle üretilen, doğal ve şifa kaynağı olan Kedi Bacağı, bu yöresel ürünün adıyla anılıyor. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenli olarak tanıtımı yapılan bu ürün, unutulmaması ve kuşaktan kuşağa bir kültürel miras olarak aktarılması için önem arz ediyor.