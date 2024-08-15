'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken polise çarpan şahıslar yakalandı

Kayseri’de haklarında arama kararı bulunan şahısların bulunduğu otomobil, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken 1 polise de çarparak yaralayan şahıslar, YAŞANAN kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ’tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve dolandırıcılık’ suçlarından 30 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. (43) ve S.G.’nin (32) bulunduğu araç durdurulmak istendi. Şahıslar polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken 1 polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.