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'Evden hırsızlık' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

Kayseri polisi, evden hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

'Evden hırsızlık' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri polisi, "evden hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "evden hırsızlık" suçundan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.S.’nin (21) saklandığı yeri tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. A.S., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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