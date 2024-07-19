'Gesi Bağları' kapalı gişe oynadı

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluhan Kültür Merkezi işbirliğiyle gösterime sunulan 'Gesi Bağları' isimli tiyatro oyunu kapalı gişe oynadı.

'Gesi Bağları' kapalı gişe oynadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluhan Kültür Merkezi işbirliğiyle gösterime sunulan ’Gesi Bağları’ isimli tiyatro oyunu kapalı gişe oynadı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda gösterime sunulan ve İbrahim Doğanyiğit’in eseri olan ve Ahmet Hilmi Uluhan’ın yönetmenliğini yaptığı ’Gesi Bağları’ tiyatro oyununu; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve turizm Müdürü Şükrü Dursun ve il protokolünün yanı sıra çok sayıda tiyatrosever izledi.

Oyunu izleyen vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı.

'Gesi Bağları' kapalı gişe oynadı
'Gesi Bağları' kapalı gişe oynadı
'Gesi Bağları' kapalı gişe oynadı
'Gesi Bağları' kapalı gişe oynadı
'Gesi Bağları' kapalı gişe oynadı
İHA
Kayseri Gündem

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'Gesi Bağları' kapalı gişe oynadı
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