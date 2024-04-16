'Hırsızlık' suçundan aranan şahıs polisten kaçamadı
Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri’de "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.’nın adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. H.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs; cezaevine teslim edildi.