'Kedi virüsü gebeliği sonlandırabilir'

Veteriner Hekim Osman Buğra Uyan, kedilerde bulunan toksoplazmanın önemli bir hastalık olduğunu ve vücutta enfeksiyona sebep olabildiğini söyleyerek, "Toksoplazma özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınların dikkat etmesi gereken bir hastalıktır" dedi.

Kedilerde ölümcül hastalıkların olduğunu ve bazı parazitlerin hayati organlarda kistlere sebep olabileceğini söyleyen Veteriner Hekim Osman Buğra Uyan, "Kedilerde ölümcül hastalıkların başında kuduz geliyor ve aynı zamanda zoonoz bir hastalıktır. Bunun dışında herpesvirüs, kalisivirüs ve panleukopenia dediğimiz hastalıklar kedilerde genellikle ölümcül sayılabilirler. Aynı zamanda FIP dediğimiz çokça maruz kalınan bir hastalık da mevcut. Ölümcül sınıfında bunları sayabiliriz. Herpesvirüs, kalisivirüs ve panleukopenianın aşıları var. Şu an ruhsatlı ve Türkiye’de kullanılan aşılar bunlar ama FIP’in maalesef aşısı yok. Zaten FIP hastalık etkeni itibariyle aşılı hayvanlarda görülebilen bir hastalık olduğu için şu anda tedavisi mümkün değil diyebilirim. Kedilerden insanlara geçebilen hastalıklarda da ilk başta kuduzu sayabilirim bunun dışında paraziter enfeksiyonlar çok fazla görülebiliyor insanlara geçen. Ekinokok dediğimiz bir parazit türü var. Bu kedi ve köpeklerin dışkılarıyla attıkları yumurtaları insanlar oral ya da solunum yoluyla aldığı zaman kistik yapılara sebep olabiliyor. Hastalığın başlangıç süresi çok uzun zaman alabiliyor. Özellikle karaciğer başta olmak üzere akciğer ve diğer hayati organlarda ilerleyen dönemlerde kistlere sebep olabiliyor" dedi.

"Anne karnına ulaştığında düşük yaptırabiliyor"

Uyan, toksoplazma parazitinin özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyerek, "Bunun dışında toksoplazma dediğimiz önemli bir hastalık var. Toksoplazma özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınların dikkat etmesi gereken bir hastalıktır. Kedilerin bağırsaklarında yaşayan parazitleri, yumurtaları dışkıyla atması ve bu dışkıya kedi kumunu temizlerken veya çocuk parklarında dışkılarla temas halinde yine oral olarak parazitin alınması yoluyla vücutta enfeksiyon başlıyor. Özellikle anne karnında bebeğe bulaştığı takdirde düşük yaptırabiliyor. Gebeliğe engel teşkil edebiliyor. Bu şekilde tehlikeli bir hastalık diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Parazit aşılarının aslında aşı değil tedavi olduğunu söyleyen Uyan, "Kedilere uygulanan aşılar var. Halk arasında parazit aşısı diye bilinir ama aslında bu bir aşı değildir, bir tedavidir. Biz kliniğimizde 2 ayda bir rutin olarak bunların yapılmasını tavsiye ediyoruz hasta sahiplerimize. Bu tarz ilaçların kullanılması durumunda hayvanlarda erişkin parazitlerin, yani yumurtlamaya elverişli parazitlerin üremesi engelleniyor. Bu şekilde hem kedileri korumuş oluyoruz hem de insanları bu şekilde hastalıklardan korumuş oluyoruz. Öncelikle şunu tavsiye ediyorum; evde kedi besleniyorsa, dışarıda sokak hayvanlarıyla çok iç içe olunuyorsa bu hayvanların mutlaka bir veteriner kliniğine götürülüp ki çocuk sahibi de olmak düşünülüyorsa testlerini yaptırabilirler. Bunların hazır test kitleri vardır ve her klinikte bunu bulabilirler. Yaklaşık 10 dakika içerisinde toksoplazma vardır ya da yoktur şeklinde öncen bilgi alabilirler bununla ilgili. Hayvanları hasta mı değil mi ya da bu paraziti taşıyor mu diye bilgi alabilirler" dedi.