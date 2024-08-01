Melikgazi'de Mobil Başkan'dan sonra 'Mobil Sinema'

Melikgazi Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Melikgazi'de yaz akşamlarını renklendirecek yaz sinemalarını başlatıyor.

Melikgazi'de Mobil Başkan'dan sonra 'Mobil Sinema'
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Melikgazi’de yaz akşamlarını renklendirecek yaz sinemalarını başlatıyor.

Birbirinden renkli sinema filmleri ile 3 Ağustos Cumartesi günü başlayacak yaz sineması, her hafta farklı mahallelerde izleyicilere keyifli zaman geçirme imkanı sağlayacak. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da Yeşilyurt Etkinlik Alanı’nda başlayacak olan yaz sineması, 10 Ağustos’ta Barış Pınarı Etkinlik Alanı’nda, 17 Ağustos’ta TOKİ Talu Camii Etkinlik Alanı’nda, 24 Ağustos’ta Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı’nda ve 31 Ağustos’ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda vatandaşlar ile buluşacak.

Ağustos ayı boyunca her Cumartesi gerçekleşecek olan yaz sinemasına tüm vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın sıcak yaz akşamlarında, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sineması etkinliklerini düzenliyoruz. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz, gelenekselleşen yaz sinemalarımız vatandaşlarımız tarafından çok seviliyor. Ailelerin çocuklarıyla, sevdikleriyle birlikte keyifli bir etkinliğe katılıyor olmaları, sosyalleşebilmeleri, kaliteli zaman geçirebilmeleri, günün yorgunluğundan arınabilmeleri çok önemli. Ağustos ayı boyunca inşallah her Cumartesi akşamı saat 20.30’da farklı mahallelerimizde yaz sineması yapacağız. Yeşilyurt, Barış Pınarı, TOKİ Talu Camii, İsa Yusuf Alptekin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştireceğimiz yaz sinemasına tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

Melikgazi'de Mobil Başkan'dan sonra 'Mobil Sinema'
Melikgazi'de Mobil Başkan'dan sonra 'Mobil Sinema'
Melikgazi'de Mobil Başkan'dan sonra 'Mobil Sinema'
Melikgazi'de Mobil Başkan'dan sonra 'Mobil Sinema'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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