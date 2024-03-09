'KISKAÇ-10' Operasyonu'nda Kayseri'de 1 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-10' Operasyonu çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

'KISKAÇ-10' Operasyonu'nda Kayseri'de 1 kişi gözaltına alındı
Kayseri GündemEditör

FETÖ’ye yönelik ’KISKAÇ-10’ Operasyonu çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; 30 ilde 5 gündür FETÖ’ye yönelik devam eden ’KISKAÇ-10’ operasyonlarında 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde yapılan çalışmalarda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Buradaki işlemleri tamamlanan şüphelinin Ankara’ya teslim edildiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

İHA
Kayseri Gündem

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