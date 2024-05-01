'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldikleri Kayseri'de yuvalarına yerleşti.

'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
Kayseri GündemEditör

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldikleri Kayseri’de yuvalarına yerleşti.

Kayseri’de "leylekli köy" olarak tanınan Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi’nde yuvalarına yerleşen leylekler görsel şölen oluşturdu. Mahallede neredeyse her direkte bulunan yuvalarda yumurtlayan leylekler, sadece yiyecek bulmak için yuvalarından ayrılıyor. Yazı mahallede geçiren leylekler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber göç ediyor.

'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
İHA
Kayseri Gündem

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